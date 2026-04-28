Na današnji dan 1991. u Splitu osnovana brigada koja je postala simbol Domovinskog rata

Na današnji dan 1991. godine u 'Vili Dalmacija' osnovana je legendarna 4. gardijska brigada 'Pauci', na čijem je čelu bio Ivo Jelić.

Iz GK Gripe navode kako su ponosni na svoje ljude te se prisjećaju dana ponosa i slave, kao i ljudi iz Splita, Dalmacije, ali i drugih krajeva koji su se bez zadrške stavili na raspolaganje Domovini kada je to bilo najpotrebnije.

Dodaju kako odaju slavu i zahvalnost svima koji su položili svoje živote, kao i onima koji i danas pronose slavni barjak i ostaju svjedoci vremena za koje se nadaju da se više nikada neće ponoviti.