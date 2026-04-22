Pred nama je vikend pun emocija. Umjesto ragbija izabrali su rat: Split otkriva mural herojima koji su dali živote za Hrvatsku

Split će ovog vikenda ponovno biti mjesto susreta sporta, sjećanja i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka Četvrte gardijske brigade, poseban naglasak bit će stavljen na poginule ragbijaše RK Nada koji su sportski dres zamijenili vojničkom odorom i za domovinu dali svoje živote.

Za Dalmaciju Danas program je najavio Željko Matejčić, zapovjednik Počasne satnije Kravat pukovnije, branitelj i umirovljeni časnik Hrvatske vojske, istaknuvši kako će upravo sjećanje na poginule branitelje-ragbijaše biti jedan od najsnažnijih trenutaka ovogodišnjeg obilježavanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program počinje u subotu, vrhunac slijedi u nedjelju

"U subotu je revijalna utakmica ragbijaša kluba Nada iz Splita i veterana ragbijaša koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. U nedjelju u 10 sati kreće program otvaranja murala za poginule branitelje ragbijaše koji su umjesto da igraju ragbi, otišli u rat i dali svoj život za domovinu. Bit će postrojavanje pukovnije, nakon čega će krenuti svečani program, pozdravni govori i otkrivanje murala. Nakon toga kreće kolona veterana od Starog placa do Rive", otkrio je Matejčić za Dalmaciju Danas.

Posebnu težinu cijelom događaju daje činjenica da će u revijalnoj ragbi utakmici sudjelovati veterani branitelji iz svih ragbi klubova u Hrvatskoj, što ovom okupljanju daje dodatnu nacionalnu dimenziju i snažnu simboliku zajedništva.

U organizaciji programa važnu ulogu imaju ljudi koji su od početka stajali iza ideje trajnog odavanja počasti poginulim braniteljima-ragbijašima. Ivica Bilić jedan je od pokretača cijele priče, kao i suorganizator i producent kompletnog programa. Među ključnim ljudima koji su pokrenuli ovu priču su i Boško Sablić, tajnik RK Nada, te Boris Mandac, glavni tajnik 4. gardijske brigade, koji su među najzaslužnijima što je sjećanje na poginule branitelje i ragbijaše dobilo ovako snažan i dostojanstven okvir.

Upravo zahvaljujući takvim ljudima, uspomena na Zlatka Kavaru, Damira Krolu i Edija Vidakovića ne blijedi, nego iz godine u godinu dobiva još čvršće mjesto u kolektivnoj memoriji Splita.

Poseban doprinos dat će i Sveti Florijan

Program će dodatno obilježiti i vatrogasna Klapa Sveti Florijan, koja će izvesti himnu te uveličati sam čin otvaranja murala. Time će ceremonija dobiti još snažniji emotivni ton, primjeren žrtvi onih kojima je posvećena.

Nakon godina tijekom kojih su se na Starome placu polagali vijenci i palile svijeće u čast poginulim braniteljima i članovima Nade, ovogodišnje obilježavanje donosi i novi, trajni simbol sjećanja. Mural posvećen poginulim ragbijašima ostat će kao trajni podsjetnik na sportaše koji su, kada je bilo najteže, ostavili teren i otišli braniti domovinu.

Matejčić: "Velika mi je čast biti dio obilježavanja"

Matejčić je posebno zahvalio Splitsko-dalmatinskoj županiji na pozivu Kravat pukovniji da se pridruži programu obilježavanja.

"Želi se zahvaliti Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je pozvala Kravat pukovniju da se pridruži obilježavanju 35. obljetnice osnutka Četvrte gardijske brigade. Meni je velika čast što mogu doći u Split i zajedno s veteranima 4. gardijske brigade proslaviti obljetnicu", kazao je. Njegove riječi dodatno potvrđuju koliko je ova obljetnica važna ne samo za veterane brigade, nego i za cijelu Dalmaciju. Spoj sportskog nasljeđa, ratne povijesti i zahvalnosti braniteljima daje ovom programu poseban značaj, a Split i ove godine pokazuje da ne zaboravlja one koji su ga branili.

Foto: Arhivske fotografije

Posljednjih godina komemoracije na Starome placu bile su među najemotivnijim trenucima obilježavanja obljetnice slavne Četvrte gardijske brigade. Ondje se redovito okupljaju veterani, članovi kluba, obitelji poginulih te predstavnici javnog i društvenog života kako bi odali počast trojici ragbijaša Nade koji su u Domovinskom ratu položili svoje živote.

Takva okupljanja odavno su prerasla protokolarni okvir. Ona su postala snažan podsjetnik na generaciju sportaša koja je, kada je bilo najpotrebnije, umjesto sportskih terena izabrala bojišnicu. U kolektivnoj memoriji Splita upravo zato posebno mjesto imaju igrači Nade koji su pokazali da se ljubav prema klubu, gradu i domovini može potvrditi i najvećom žrtvom.

Brigada koja je ostala simbol hrabrosti i pobjede

Četvrta gardijska brigada, osnovana 28. travnja 1991. godine, ostala je upamćena kao jedna od najslavnijih i najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske. Njezini pripadnici sudjelovali su na gotovo svim ključnim bojištima Domovinskog rata, a ime "Pauci" i danas izaziva poštovanje i ponos.

Upravo zato obilježavanje njezine 35. obljetnice nadilazi puko prisjećanje na vojnu povijest. Riječ je o podsjećanju na ljude koji su stvarali slobodnu Hrvatsku, ali i na pojedince poput ragbijaša Nade, koji su iz svlačionice i sa sportskog terena otišli ravno u obranu domovine.

Ovogodišnji program u Splitu, uz revijalnu utakmicu, otkrivanje murala i kolonu veterana, bit će još jedna snažna poruka da grad ne zaboravlja svoje heroje. Njihova žrtva ostaje trajno upisana u povijest Splita, hrvatskog sporta i Domovinskog rata.