Može li Thomspon išta osim rušiti bespravne građevine? Evo što kaže sudski vještak

Marko Perković Thompson mora ukloniti bespravno izgrađene građevine u Čavoglavama.

Nakon priloga u Provjerenom na teren je izašla Građevinska inspekcija Državnog inspektorata i zaključila da se objekti na sedam katastarskih čestica moraju se ukloniti.

Iako pjevač tvrdi kako rješenje nije dobio, na upit Dnevnika Nove TV, Državni inspektorat je odgovorio da je rješenje uručeno opunomoćeniku investitora 13. siječnja ove godine.

Na pitanje može li investitor sada išta, osim rušiti, sudski vještak Ivan Martić za Dnevnik Nove TV je poručio:

"Ono što sam iz sudske prakse kao vještak doživio da ljudi zatraže nekakav dodatan rok da se dostavi dokumentacija kojom će se prvo utvrditi mogućnost zadržavanja dijela izgrađenih zgrada ili da se prema uvjetima koji se kasnije ishode da se pristupi tom uklanjanju. Međutim tu je dosta nezgodno jer ti rokovi su relativno kratki, 30 dana pa dobijete još jedan naknadni rok i onda teoretski vam može izdat nalog da se inspekcija sama posluži firmama na tržištu koje će to uklonit i ispostave vam račun".

