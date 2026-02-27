Mnogi nisu svjesni koje blagodati trening snage radi našem zdravlju

Sve osobe koje su ikada razmišljale o tome da će raditi na svom izgledu, kao i one koje već rade na sebi, moraju shvatiti jednu jednostavnu, ali presudnu činjenicu – bilo kakva aktivnost bolja je od nikakve. To je početna točka svakog napretka. Tijelo je stvoreno za kretanje i reagira na podražaj. Bez podražaja nema prilagodbe.

Kontinuitet je važniji od motivacije

Za postizanje rezultata po pitanju izgleda nužno je biti tjelesno aktivan redovito. Povremeni treninzi ne stvaraju trajne promjene jer tijelo funkcionira po principu prilagodbe. Kada mu kontinuirano šaljemo signal kroz opterećenje, ono odgovara jačanjem mišića, poboljšanjem metabolizma i učinkovitijim iskorištavanjem energije.

Ovdje dolazimo do važnog principa – progresivnog opterećenja. Da bi tijelo napredovalo, opterećenje mora postupno rasti, bilo kroz težinu, broj ponavljanja, intenzitet ili složenost pokreta. Bez tog napretka dolazi do stagnacije.

Mišićna masa i masno tkivo – što se zapravo događa u tijelu?

Ako želimo izgled koji održava tjelesnu formu, potrebno je povećati mišićnu masu i istovremeno smanjiti masno tkivo. To nije samo estetsko pitanje, već i metaboličko.

Mišićno tkivo je metabolički aktivno – troši energiju čak i u mirovanju. Što je udio mišićne mase veći, to je bazalni metabolizam učinkovitiji. S druge strane, višak masnog tkiva povezan je s nizom zdravstvenih rizika, uključujući inzulinsku rezistenciju, kardiovaskularne bolesti i hormonske disbalanse.

Zato trening snage, uz pravilnu prehranu, ima dvostruku ulogu – oblikuje tijelo i dugoročno poboljšava zdravstvene parametre.

Moderni sustavi treninga i njihovi temelji

U posljednjih dvadeset godina razvili su se brojni sustavi treninga koji se nastoje izdignuti kvalitetom i često se predstavljaju kao univerzalno najbolji – aerobik, pilates, joga, kružni treninzi, visoko intenzivni treninzi, crossfit ili reformer.

Svaki od tih sustava ima svoje specifičnosti i prednosti, no svi u određenoj mjeri počivaju na istom temelju – radu protiv otpora i izazivanju prilagodbe organizma.

Taj temelj vidljiv je još u bodybuildingu, koji je nastao u 19. stoljeću, a vrhunac popularnosti doživio u zlatnoj eri oko 1970. godine. Iako se danas naglasak razlikuje – negdje je fokus na funkcionalnosti, negdje na mobilnosti, negdje na kondiciji – osnovna ideja ostaje ista: kroz strukturirani trening potaknuti rast mišića, smanjenje masnog tkiva i poboljšanje ukupne tjelesne forme.