Brze djete vam neće promijeniti tijelo, nego nešto sasvim drugo

Promijeniti nešto na sebi, osobito kada je riječ o tjelesnom izgledu, nije samo pitanje odluke. To nije još jedna u nizu površnih novogodišnjih, korizmenih ili ljetnih odluka, niti kratkotrajni pokušaj kroz brze dijete koje najčešće završavaju odustajanjem i povratkom na još lošiju početnu poziciju.

Rezultat takvog pristupa nerijetko su hormonalni disbalans, prejedanje uvjetovano emocionalnim stanjem i stalne oscilacije u tjelesnoj težini, što dugoročno ne donosi ni zdravlje ni zadovoljstvo vlastitim izgledom.

Djelovati na svoj izgled, ali i na cjelokupno zdravlje, moguće je tek kroz dublju promjenu – promjenu svakodnevnih životnih navika. To je proces koji zahtijeva vrijeme, kontinuitet i razumijevanje vlastitog tijela.

Promjena životnih navika nije samo stvar odluke i volje. Ona podrazumijeva i dublju psihološku prilagodbu koja osobu dovodi do točke u kojoj se brine o sebi zato što to želi, a ne zato što nešto mora. Bolje zdravstveno stanje i kvalitetniji fizički izgled tada dolaze kao prirodna nuspojava dugotrajnog prakticiranja zdravijih navika.