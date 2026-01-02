Blagdansko prejedanje i “teška hrana”: postoji li uopće detoks ili je problem negdje drugdje?

U blagdansko vrijeme velika većina ljudi izloženija je slobodnom vremenu, velikoj količini hrane i alkohola, te maloj količini kretanja. U tom razdoblju mnogi dobiju nekoliko kilograma tjelesne težine, a po povratku s blagdanskih praznika osjećaju se umornije i iscrpljenije. Što se zapravo događa?

Problem nije u hrani. Ne postoji teška i lagana hrana. Problem nije ni u napuhanosti kao izoliranom pojmu. Mi svojim kretanjem, aktivnostima, hranjenjem, spavanjem, hidriranjem i svakodnevnim navikama diktiramo apsorpciju hrane koju konzumiramo. Hrana postaje “teška” onda kada je naše tijelo nije sposobno kvalitetno apsorbirati.

Stoga ljudi koji treniraju, fizički su aktivni, jedu dovoljno i pritom biraju nutritivno bogatu hranu, puno lakše mogu metabolizirati i takozvanu “nekvalitetniju hranu” poput slatkiša, kolača, alkohola, slane i masne hrane.

Njihovi organi stalno rade i kvalitetno funkcioniraju, te u suradnji s mozgom i mišićima obavljaju primarnu funkciju — metaboliziraju hranu.

Zašto netko reagira lošije na “blagdansku hranu”?

Osobe koje imaju višak potkožnog masnog tkiva, slabije se kreću, pojedu premalo tijekom dana i pritom se nutritivno lošije hrane, puno će teže podnijeti konzumaciju navedenih blagdanskih jela.

Upravo zbog nemogućnosti kvalitetne apsorpcije hrane, tijelo reagira osjećajem:

• napuhanosti

• umora

• težine u želucu

• lošeg općeg stanja

Dakle — nije problem u obroku jedne večeri, već u cjelokupnom životnom stilu.

Kako izbjeći osjećaj težine i “detoks potrebu”?

Bez obzira na sve, svaka osoba trebala bi se voditi smjernicama zdravog odnosa prema tijelu i hrani:

• unositi hranu bogatu proteinima i vlaknima

• ugljikohidrate prilagođavati razini kretanja tijekom praznika

• unositi dovoljno tekućine, osobito uz konzumaciju alkohola

• povećati kretanje i fizičku aktivnost

• slobodno vrijeme koristiti aktivno, a ne sjedilački

Detoxi nisu nužni. Ono što tijelu treba je ravnoteža i dosljednost, a ne ekstremne mjere.

Problem nije hrana — problem je način života. Tijelo koje se redovito kreće, trenira, dobro spava i pravilno se hrani, puno lakše podnosi i blagdanske “izlete”. Umjesto straha od hrane, fokus bi trebao biti na pokretu, kvalitetnom snu i uravnoteženim navikama.