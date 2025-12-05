Trener iskreno o problemu koji često viđa kod klijenata: "To stvara pritisak i frustraciju jer realnost pokazuje da svaki čovjek ima svoje granice"

U današnjem obilju informacija o prehrani, treninzima, aktivnostima i „zdravim navikama“, često dolazi do idealiziranja načina života koji u stvarnosti nisu održivi. Razni mitovi i oprečne preporuke stvaraju dodatnu zbrku, pa se tako nerijetko promovira slika savršenog režima prehrane, idealnih treninga, besprijekorne forme i potpune životne organiziranosti. Takva očekivanja u potpunoj su suprotnosti s realnim životnim okolnostima većine ljudi. Jednostavno, ne možemo postići sve odjednom i to u istom razdoblju života – barem ne uspješno i bez posljedica.

Razumjeti prioritete i životni kontekst

Kao trener, često se susrećem s osobama koje žele uvesti promjene u svoju prehranu, ući u trenažni proces, poboljšati zdravlje i osjećati se bolje, a istovremeno žele biti maksimalno uspješne u poslu, roditeljstvu i svakodnevnim obavezama. Ta želja za postizanjem svega istodobno stvara pritisak i frustraciju, jer realnost pokazuje da svaki čovjek ima svoje granice, ali i različite životne faze koje traže različite razine posvećenosti.

Zato je iznimno važno osvijestiti početnu točku, kao i jasne prioritete. Svaki životni period nosi svoje izazove i zahtjeve, pa bi planiranje treninga i prehrane trebalo biti usklađeno s actualnim mogućnostima, a ne s idealima koji se prezentiraju u javnosti.

Kada su očekivanja nerealna

Primjerice, nerealno je očekivati da će osoba – recimo žena s dvoje male djece, punim radnim vremenom i paralelnim rješavanjem stambenog pitanja – trenirati tri puta tjedno, uredno se hraniti, ispuniti sve privatne i profesionalne obaveze te pritom imati stalno stabilno raspoloženje. Takav standard jednostavno ne odgovara stvarnim okolnostima.

Upravo zato uvijek naglašavam važnost razumijevanja životne faze u kojoj se nalazimo. Ako u određenom periodu života većinu energije, vremena i financija ulažemo u posao, roditeljstvo ili rješavanje stambenog pitanja, logično je da će tjelesna forma, napredak u treningu i psihička stabilnost imati oscilacije. To nije neuspjeh – to je realnost.

Tjelesna forma kao dio veće životne slagalice

Sve naše navike, brige i obaveze sastavljaju puzle života. U nekim fazama više smo posvećeni obitelji, u drugima poslu, a u trećima napretku u zdravlju i treningu. Prioriteti se mijenjaju i to je sasvim normalno. U konačnici, rad na tjelesnoj formi trebao bi slijediti rješavanje ključnih životnih pitanja, poput stambenog zbrinjavanja, profesionalnog razvoja ili roditeljskih obaveza.

Prihvaćanjem realnosti, definiranjem onoga što nam je uistinu najvažnije i razumijevanjem životnog ritma stvaramo uvjete u kojima se promjene u prehrani, aktivnosti i zdravlju mogu provoditi dugoročno, održivo i – što je najvažnije – u skladu s nama samima.