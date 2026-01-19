Mršavljenje nije forma: Kako nas fitness industrija sustavno vodi u disbalans

Fitness industrija danas stalno pokušava nametnuti površne diktate: u formi si ako si mršav, mršavljenje je smisao treniranja, zdrava hrana s čudnim nazivima, izdvojena na posebnim policama trgovačkih centara. Upravo takvi obrasci guraju ljude u još veće neznanje i nepotreban trošak.

Rezultat je poznat – jedemo manje, posežemo za napitcima i praškovima za probavu, apetit i „ravnotežu“, a istovremeno se sve manje krećemo. Slabiji smo u gotovo svakom segmentu. Hranu više ne znamo iskoristiti, tijelo ulazi u disbalans, javljaju se bolna stanja, umor i frustracija.

A stvar je zapravo jednostavna.

Čovjek je samoadaptirajući sustav. Potrebu za hranom treba stvarati kroz aktivnost i kretanje, treningom i aktivacijom mišićnih vlakana. Kada izgradimo optimalnu količinu mišićne mase, hrana prestaje biti problem – jer je tada koristimo za ono za što smo stvorili potrebu: kretanje, rad i oporavak.

U tom trenutku ulazimo u ravnotežu. Nijedna namirnica, preskočen obrok ili povremena čaša alkohola neće stvarati kaos. Organi normalno obavljaju svoju funkciju, performanse su stabilne, san ne pati. Razina inzulina se ne ponaša kao roller coaster, a emocionalna prejedanja prestaju.

Riječ je o procesu u kojem se krećemo, treniramo i živimo aktivno, a tijelo hranimo sukladno tim potrebama – dovoljnim unosom kalorija iz proteina, ugljikohidrata, masti i vlakana. Drugim riječima, kroz jednostavne namirnice: jaja, sir, ribu, meso, krumpir, voće, povrće i orašaste plodove.

Takav pristup je održiv, logičan i dugoročno zdrav. Nuspojava? Dobar izgled, funkcionalno tijelo i forma koja se uklapa u stvaran život, posao i obaveze.