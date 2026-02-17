Jednostavna istina o izgledu koju uporno zaboravljamo

Apsolutno sve osobe koje su ikada pomislile na to da će raditi na svom izgledu, kao i one koje već rade na sebi, morale bi shvatiti jednu krajnje jednostavnu stvar: bilo kakva aktivnost uvijek je bolja od nikakve. Upravo je ta misao ključna, temeljna i – paradoksalno – najčešće zanemarena.

U svijetu preplavljenom savršenim tijelima s društvenih mreža, instant-transformacijama i agresivnim marketinškim porukama, često se stvara dojam da postoji nekakav „tajni recept“. Program, metoda ili sustav koji jamči rezultat. No prije svakog sustava, prije svake filozofije treninga i prije svake rasprave o tome što je bolje, postoji osnovni preduvjet: redovita tjelesna aktivnost.

Kontinuriana aktivnost

Za postizanje rezultata kada je izgled u pitanju, presudno je biti tjelesno aktivan – i to kontinuirano. Ne povremeno, ne sezonski, ne samo kad dođe proljeće. Ljudsko tijelo ne reagira na entuzijazam, nego na dosljednost.

Ako govorimo o izgledu koji podrazumijeva tjelesnu formu, stvari su prilično jasne. Potrebno je kroz aktivnost povećati mišićnu masu i smanjiti masno tkivo. Drugim riječima, tijelo treba poticaj koji će ga natjerati na prilagodbu. Upravo tu dolazimo do zanimljivog fenomena modernog fitness svijeta.

U posljednjih dvadesetak godina razvili su se brojni sustavi treninga, svaki sa svojim pristupom, logikom i – najčešće – tvrdnjom o vlastitoj superiornosti. Aerobik, pilates, joga, kružni treninzi, visoko intenzivni treninzi, crossfit, reformer. Svaki od tih sustava ima svoju publiku, svoju priču i svoje zagovornike.

Bodybuilding

No ono što se rijetko naglašava jest činjenica da svi ti moderni pristupi imaju zajedničko uporište. Korijen im je u starom, izvornom modelu treninga – bodybuildingu. Sustavu koji je nastao još u 19. stoljeću, a svoj najveći procvat doživio u zlatnoj eri oko 1970. godine.

Bodybuilding je prvi jasno definirao principe koji su danas postali univerzalni: progresivno opterećenje, rad na mišićnoj masi, kontrolu intenziteta i strukturu treninga. Sve što danas vidimo u modernim programima zapravo su varijacije na istu temu. Različiti putevi prema istom cilju.

Zato je možda vrijeme da prestanemo tražiti „najbolji sustav“. Najbolji trening ne postoji kao univerzalna kategorija. Postoji samo najbolji trening za pojedinca – onaj koji netko može provoditi dugoročno.

Jer na kraju, tijelo ne poznaje trendove. Ne zanima ga naziv metode, popularnost programa ni estetika studija. Tijelo reagira isključivo na jedno: kretanje, opterećenje i ponavljanje.

A sve ostalo? Sve ostalo je marketing.