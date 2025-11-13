Mladi Splićani napadnuti u Zagrebu, evo što nam je o događaju kazala ravnateljica splitske Pomorske škole

Javnost je šokirana događajem sa glavnog zagrebačkog trga gdje su napadnuti učenici iz Splita. Riječ je o učenicima, kako doznajemo, dviju splitskih škola - Pomorske i Komercijalno-trgovačke škole.

O svemu se odmah po događaju oglasila zagrebačka policija.

"Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba.

Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem.

Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama.

Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku", izvijestila je PU zagrebačka.

Da su u tučnjavi ozlijeđeni maloljetni učenici splitske Pomorske škole potvrdila nam je ravnateljica Mirela Žižić.

"U vezi s događajem koji se jučer zbio na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, možemo potvrditi da su učenici Pomorske škole Split tog dana boravili u Zagrebu na jednodnevnom posjetu sajmu knjige Interliber, u organizaciji turističke agencije.

Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba. Na sreću, nijedan učenik nije zadobio teže tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvana je policija, te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć.

Škola je odmah obavijestila roditelje učenika i sve nadležne institucije, te poduzima sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i zaštite njihove dobrobiti

S obzirom na osjetljivost situacije i činjenicu da su u događaj uključeni maloljetnici, molimo za razumijevanje jer u ovom trenutku ne možemo davati dodatne pojedinosti", kazala nam je ravnateljica Žižić.