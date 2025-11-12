Maskirana skupina u Zagrebu napala splitske učenike. Javila nam se majka: "Pitali su ih odakle su i napali..."

Oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu izbio je fizički sukob većeg broja mlađih osoba.

Sudionici sukoba bili su maskirani mladići koji su se nakon tučnjave razbježali okolnim ulicama.

„Zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se sumnja da su povezane s događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku“, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Kako doznaje Dalmacija Danas, maskirani napadači nasrnuli su na učenike Komercijalno-trgovačke i Pomorske škole iz Splita koji su u Zagreb došli na Interliber.

Našem se portalu javila majka jednog učenika koja kaže da su napadnuti iz 'čista mira'.

„Dok su imali slobodno vrijeme i šetali gradom, čula ih je grupa starijih muškaraca, pitali su ih odakle su i napali ih... To je strašno! Danas djecu ne možeš pustiti bez straha“, kazala je zabrinuta majka.

Doznajemo da su dva mladića hospitalizirana, jedan je zadržan u bolnici dok je drugi pušten. Učenici Pomorske škole napustili su Zagreb u pratnji policiji, a učenici Trgovačke škole su pod nadzorom policije dok ne krenu kući.