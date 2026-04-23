Mjesni odbori tvrde da nema prijava oko Prometovih vozača, oglasili se i iz Sindikata

Redakciji Dalmacije Danas obratila se skupina roditelja iz Srinjina, Tugara i Naklica koji upozoravaju na, kako navode, ozbiljne probleme na autobusnoj liniji 29 (Split – Naklice – Tugare), kojom svakodnevno putuju njihova djeca, a o čemu smo i pisali u prethodnim tekstovima. Roditelji u dopisu iznose niz problema s kojima se, kako tvrde, svakodnevno susreću njihova djeca.

Osim sigurnosnog aspekta, roditelji upozoravaju i na posljedice koje ta djeca imaju – kašnjenje na nastavu te odustajanje od sportskih aktivnosti jer nemaju prijevoz.

Iz tvrtke Promet d.o.o. ističu kako su zaprimljene navode analizirali kroz dostupne sustave te da u posljednjim danima nisu utvrđena odstupanja od voznog reda. Navode da ne postoje indikacije o sustavnom isključivanju GPS sustava, ali su naložili dodatne interne provjere kako bi se uklonile eventualne sumnje i unaprijedila pouzdanost.

Iz MO Srinjine, MO Tugare-Podume Račnik, MO Tugare-Čažin Dolac, MO Tugare Dočine i MO Naklice kažu da im se nitko od mještana - nije obratio.

'Kao predstavnici mjesnih odbora na području Srinjina, Tugara i Naklica ovim putem želimo istaknuti da nam se osobno nitko od mještana nije obratio s pritužbama vezanim uz probleme navedene u predmetnom članku. Komunikacija s našim građanima je redovita te bismo, u slučaju postojanja takvih poteškoća, već bili upoznati s njima i poduzeli odgovarajuće korake. Stoga držimo da iznesene tvrdnje ne odražavaju stvarno stanje na terenu'', stoji u demantiju koji su nam poslali iz navedenih mjesnih odbora.

O cijelom slučaju roditelji su obavijestili Prometnu inspekciju, Pravobraniteljicu za djecu i Grad Split. Na pritužbe vozača spomenute autobusne linije oglasio se i Sindikat vozača i prometnih radnika.

''Sindikat vozača i prometnih radnika s gnušanjem odbacuje sve neutemeljene pritužbe na rad vozača koji rade najodgovorniji posao te ga obavljaju savjesno i profesionalno isto kao i kolege kontrolori. Sindikat provjerava mogućnosti pokretanja pravnih radnji kako bi se saznalo tko stoji iza anonimnih dopisa, kako bi ubuduće spriječili neutemeljene članke koji kompromitiraju vrijedan rad naših kolega, ali i bespotrebno uznemiruju javnost i narušavaju ugled Prometa'', stoji u priopćenju.