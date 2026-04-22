Roditelji i mještani Srinjina: "Djeca nam zbog linije 29 trpe u školi, a problemi u Prometu se zataškavaju"

Grupa roditelja i mještana Srinjina, Tugara i Naklica ponovno je uputila oštar dopis tvrtki Promet d.o.o., Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, tvrdeći da se stvarni problemi na terenu godinama ignoriraju te da je ključni problem "katastrofalan vozni red" na liniji 29. Kako navode, nakon što je njihov apel dospio u javnost, iz Prometa je stigao odgovor koji roditelji i mještani ocjenjuju kao pokušaj relativizacije problema i prebacivanja odgovornosti. U novom dopisu, koji su proslijedili i nadležnim institucijama te inspekcijama, poručuju kako ne odustaju od svojih zahtjeva i traže hitno uvođenje dodatnih polazaka.

Odbijaju sastanak i tvrde da strahuju od odmazde

U dopisu ističu da odbijaju poziv na sastanak u prostorijama Prometa jer, kako tvrde, zbog straha od mogućih posljedica u maloj sredini ne žele otkrivati svoj identitet. Navode kako od njih ne može biti traženo da "glume unutarnju kontrolu" i dostavljaju imena pojedinih vozača i kontrolora.

Roditelji i mještani pritom iznose i niz ozbiljnih optužbi na račun dijela djelatnika Prometa. Tvrde da su stanovnici Srinjina svjedočili situacijama u kojima je vozač autobusa kasno navečer, oko 23.40 sati, na stanici u Srinjinama navodno spavao s glavom na volanu. Također navode kako se, prema riječima mještana, autobusi ondje zadržavaju preko noći isključivo u situacijama kada vozač nije u stanju vratiti vozilo u garažu.

Iz džepa plaćali karte da spriječe izbacivanje putnika

Uz to, u dopisu opisuju i, kako tvrde, neprimjeren odnos pojedinih kontrolora prema putnicima. Navode da su mještani iz vlastitog džepa plaćali karte kako bi spriječili izbacivanje starijeg muškarca koji skuplja boce, kao i verbalno i fizičko maltretiranje tinejdžera koji su zaboravili pokaznu kartu.

U istom dopisu iznose i tvrdnje da je "javna tajna" kako se pojedini vozači u ranim jutarnjim satima okupljaju po kafićima prije preuzimanja smjene. Ipak, ističu kako njihov primarni cilj nije samo sankcioniranje odgovornih pojedinaca, nego rješavanje, kako navode, korijena problema — lošeg i nedostatnog voznog reda.

"Linija 29 ne služi svrsi. Naša djeca gube pravo na normalno školovanje i obrazovanje. Zbog manjka linija djeca dobivaju neopravdane sate na pretčasima, gladuju između smjena i prisiljeni smo ih ispisivati sa sportskih aktivnosti u Splitu na kojima su ostvarivala vrhunske rezultate", poručuju roditelji i mještani. Dodaju kako smatraju sramotnim da naselja koja administrativno pripadaju drugom najvećem gradu u državi nemaju, kako navode, ni osnovne uvjete za mobilnost.

Traže hitnu reviziju voznog reda i alkotestove

Posebno prozivaju Mjesni odbor Srinjine, Grad Split i nadležne službe Splitsko-dalmatinske županije zbog, kako tvrde, potpunog ignoriranja potreba stanovnika tog kraja. U svom dopisu iznijeli su i dva konkretna zahtjeva: hitnu reviziju voznog reda i uvođenje dodatnih dnevnih polazaka na liniji 29, te uvođenje rigoroznih i nenajavljenih alkotestova za vozače, kao i obaveznog nadzora rada kontrolora.

Roditelji i mještani poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati te najavljuju nastavak medijskog pritiska sve dok se, kako navode, ne osiguraju osnovni uvjeti za život, rad i školovanje stanovnika Srinjina i okolnih mjesta.