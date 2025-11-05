Miletić stao uz momke, kako kaže, vjerojatno 'Torca': "Ono što bih im ja samo savjetovao - trebaju masovnije doći ispred ministarstva kulture Obuljenke"

Zastupnik MOST-a Marin Miletić osvrnuo se na incident koji se prekjučer dogodio u splitskom kotaru Blatine-Škrape, kada je grupa muškaraca narušavala javni red i mir te omela održavanje kulturne manifestacije Dani srpske kulture.

- Performans Torce i duboka država

KADA NEPRAVDA POSTANE ZAKON - OTPOR POSTAJE DUŽNOST!

Gledam sada u popodnevnim vijestima izjavu Srba iz njihova kulturnog društva. Kaže čovjek kako su izgleda navijači mirno ušli u dvoranu, rekli da nikome neće nauditi i zamolili prisutne da izađu van. Kada su srpski kulturnjaci izlazili, momci, vjerojatno Torca, povikali su "Za dom spremni!" pozdrav hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Momcima je smetalo što se taj program provodi baš sada dva dana prije sprovoda vukovarskim braniteljima, herojima i u mjesecu kada mi Hrvati obilježavamo okupaciju našeg grada heroja - Vukovara. Prije par dana su identificirani ostaci hrvatskih branitelja, Josipa Batarela, Dragutina Štica, Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Gašpar je bio najmlađi među njima. Bilo mu je tek 20 godina kada su ga zločinci odveli ranjenog iz vukovarske bolnice, potom ga mučki premlatili, a onda i usmrtili na najvećem stratištu Domovinskog rata, na Ovčari. Sprovod je u četvrtak u Vukovaru. A Srbi su ove godine svoje programe odlučili imati baš u ovom tjednu. Momci iz Torce nisu bili nasilni, nisu upotrijebili nikakvu silu kada su izrazili svoje nezadovoljstvo.

Zašto je Torca tako reagirala i je li u nečemu pogriješila?

Litre (Marko, Suverenisti) je dobro primijetio. I potpuno je u pravu. Srbi su nedavno prikazivali serijal o "Kulturi Srba u Dalmaciji." U doslovnom smislu se o Dalmaciji drži narativ kao o "srpskoj Dalmaciji" kao izgubljenom području povijesne srpske zemlje. Duh Ilije Garašanina jednostavno nikako da se ugasi u ideji dijela srpskog naroda o njihovoj "Velikoj Srbiji." Plenković i skupljač mrtvih životinja Radman nisu slali prosvjedne note. Siniša Hajdaš Dončić koji traži povrat nazivlja trgovima po drugu Titu nije sazivao presice. Nismo čuli niti histerične saborske zastupnice, Sandra Benčić, potpisnica Sarajevske deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Makedonaca, Bosanaca i Hrvata - nije podizala glas i mahala s rukama s konferencija za medije o nedopustivom srpskom svojatanju hrvatske zemlje. Urša Raukar se ne buni što je njezina Obuljenka - jer Obuljen je ideološki potpuno Možemo - dala ovom Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta gotovo 750.000 eura!! samo u ovoj godini. 750.000 eura! U Zagrebu se dopušta i potiče i financira konferencija o školi jugoslavenskog komunizma. Veliča se zlikovački komunistički režim.

Srpsko narodno vijeće uz pomoć Plenkovića i SPC-a gradi u Hrvatskoj 40 svojih kulturnih centara! Četrdeset! Znate li koliko Hrvati imaju kulturnih centara u Srbiji? Niti jedan jedini. Niti jedan jedini. Mi tamo nemamo svoje kulturne centre.

Sve to narod gleda. I trpi

Da imamo na vlasti suverenističke opcije ne bi niti jedna grupa morala slati poruke s ulice. Jer bi se štitila granica. Novac se ne bi davao političkim neprijateljima države. Promicala bi se hrvatska kultura, a ne velikosrpske politike i pljuvačina po svemu hrvatskome. Ulica bi bila mirna jer bi znala da ima na vlasti domoljube koji bdiju nad državom i svetinjama. Želim biti jasan: u Hrvatskoj mora svatko, bez obzira na naciju - imati sigurnost, normalno živjeti, u miru i to će tako sigurno biti. Narodu mali čovjek, bio on Srbin, Slovenac, Bošnjak ili netko drugi - ne smeta! Narodu smeta kada vidi da se gazi ono za što su tisuće sinova i kćeri domovine poginuli, a tisuće ostali bez dijelova tijela - da bismo mi imali svoju državu i bili svoji na svome. I zato vam je Torca otišla u otpor. Jer su osjetili veliku nepravdu, a šutjeti nisu mogli. Ono što bih im ja samo savjetovao: trebaju masovnije doći ispred ministarstva kulture Obuljenke koja sustavno uništava hrvatski identitet, a promiče mnoge stvari koje ne rade dobro za naše društvo. Jer ona sve to financira. Da ne financira puno tih programa ne bi niti bilo. I možda su samo tu falili.

Momci, svatko od nas koji ljubimo svoje klubove uz njih smo do kosti. Rivalstvo je normalno i mi znamo to dobro. Ali, kada nam je Hrvatska ugrožena i kada nas Hrvatska treba - svi kao jedan. Brat uz brata, Hrvat uz Hrvata!

Hrvatska ljubavi naša.

Za dom spremni! - napisao je Miletić na Facebooku.