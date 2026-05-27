Hajduk: Dio stručnjaka odbio recenzirati analizu Poljuda zbog pritiska javnosti

HNK Hajduk objavio je kako je tvrtka Otpornost d.o.o., na zahtjev kluba, izradila projekt ispitivanja stanja i sigurnosti stadiona Poljud. Kako navode iz kluba, analize je proveo tim predvođen profesorom emeritusom Antom Mihanovićem, jedinim živućim projektantom Poljuda.

Iz Hajduka podsjećaju da su ranije komunicirali kako je nakon provedenih analiza trebalo uslijediti recenziranje od strane neovisnih stručnjaka. Međutim, tvrde da je tijekom procesa došlo do problema zbog pritiska dijela javnosti.

"Nažalost, pritisak dijela javnosti doveo je do toga da su kontaktirani recenzenti, od Osijeka, preko Zagreba pa sve do Slovenije, odbili sudjelovati i pisano iskazati svoje stručno mišljenje, a dio njih se izuzeo tijekom procesa recenziranja", poručili su iz Hajduka.

Dodaju i kako se u javnu raspravu uključio velik broj osoba koje se predstavljaju kao stručnjaci, iako, prema njihovim tvrdnjama, postoji tek nekoliko pojedinaca čije se mišljenje u ovom slučaju može smatrati relevantnim.

Rezultate analize Hajduk će u narednim danima predstaviti nadležnim ministarstvima, a potom i javnosti. Iz kluba ističu kako bi upravo ti nalazi trebali pomoći u donošenju odluka koje će odrediti infrastrukturnu budućnost Hajduka i Splita.