Bojan Ivošević o Poljudu: "Dogodilo se upravo ono na što sam upozoravao"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se nakon objave Hajduka o projektu ispitivanja stanja i sigurnosti stadiona Poljud, poručivši kako se dogodilo upravo ono na što je upozoravao još na tematskoj sjednici održanoj 9. travnja ove godine.

Ivošević tvrdi da je tada upozorio upravu Hajduka kako je kontraproduktivno angažirati profesora emeritusa Antu Mihanovića za izradu mišljenja o Poljudu, navodeći da se, prema njegovim riječima, velik dio znanstvene zajednice ograđuje od njegovih stavova o stadionu.

"Upozorio sam kako će se izgubiti dosta vremena, a na kraju možemo očekivati samo novi sukob unutar struke koji neće ništa riješiti, već će dovesti do toga da će biti potrebno angažirati međunarodne stručnjake i ponovo čekati. I eto upravo to se dogodilo", poručio je Ivošević.

Dodao je i kako znanstveni rad bez recenzije ne bi smio biti temelj za donošenje važnih odluka, posebno kada se, kako kaže, unaprijed odbacuje mogućnost da problem možda leži u samom sadržaju rada.

U objavi se osvrnuo i na pitanje budućnosti Hajdukova stadiona, tvrdeći da je Brodarica jedina realna opcija za izgradnju novog modernog nogometnog stadiona. Istodobno je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu, navodeći kako je prostor Brodarice već namijenjen atletici.

Prema njegovim riječima, jedini put prema novom stadionu uključuje usvajanje izmjena GUP-a, raspisivanje natječaja za područje Brodarice te samu izgradnju stadiona.

"Sve drugo je HDZ-ova demagogija kojom kupuju vrijeme kako na kraju ne bi napravili ništa", zaključio je Ivošević.