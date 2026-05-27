[FOTO I VIDEO] Mia Milković oduševila prvom izložbom: Poseban ciklus posvetila Hajduku i Torcidi

Na Filozofskom fakultetu u Splitu svečano je otvorena izložba fotografija „Baština u fokusu“, projekt nastao u organizaciji FFST-a i Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu, s voditeljicom prof. dr. sc. Helenom Dragić. Autorica je izložbe studentica Hrvatskoga jezika i književnosti i Talijanskoga jezika i književnosti Mia Milković, dugogodišnja suradnica nekoliko medija, reporterka i fotografkinja. Izložba postavljena u suterenu fakulteta već je izazvala oduševljenje njezinih profesora i kolega, ali i drugih ljubitelja dobre fotografije.

Kolegice talentirane mlade fotografkinje s razlogom su istaknule, osim njezine stručnosti, i njezin ljudski aspekt – toplinu i ljudskost. Stoga ne čudi humanitarni karakter izložbe – sve fotografije bit će dostupne za kupnju, a cjelokupan prikupljeni iznos namijenjen je u humanitarne svrhe. Kustos izložbe Frane Prpa i autorice popratnih tekstova o fotografijama (Lucija Biuk, Ira Ercegovac, Vlatka Hrkać i Vanesa Sovulj) biranim su riječima opisali opus Mije Milković, u kojem je vidljivo oduševljenje prirodom, osobito vrličkim krajem, ali i oko za umjetnost, napose kazalište i balet. Poseban ciklus fotografije čine one obilježene snažnim dijelom identiteta svestrane autorice – Hajdukom i Torcidom.

Prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu, istaknula je da je Fakultet iznimno ponosan što ima studente poput Mije Milković, koja je svijetli primjer nesebičnog angažmana oko mnogobrojnih studentskih aktivnosti koje promiču rad Fakulteta. Ovu izložbu promatra kao obostran poklon koji krasi njihovu ustanovu, ali i poticaj drugima da uz podršku svojih profesora i kolega zasjaju u najljepšem svjetlu.

Mia Milković zahvalila je svima koji su doprinijeli organizaciji njezine prve samostalne fotografske izložbe, ali i svima koji pokazuju interes za fotografiju i humanitarni rad. Čestitamo svestranoj studentici i fotografkinji i želimo joj mnogo sreće u daljnjem radu.