Skoko nakon odluke o Peškariji: "Ovo je poruka HDZ-ovim korisnim budalama..."

"Pokazalo se da smo Split vodili pošteno, transparentno i u javnom interesu"
Igor Skoko

Gradski vijećnik stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita Igor Skoko osvrnuo se na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u tzv. slučaju Peškarija, poručivši kako je potvrđeno da bivša gradska vlast nije prekršila zakon.

"HDZ-ove laži i njihove korisne budale

Jučer je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo da u tzv. slučaju Peškarije nije bilo sukoba interesa. I odbilo je uopće pokrenuti postupak protiv Ivice Puljka, Antonia Kuzmanića i Siniše Gašparevića.

Kao i u svim ostalim slučajevima, korisnim budalama. Ovo je poruka i svim HDZ-ovim korisnim budalama koje su širile laži da ubuduće ipak malo promisle prije nego povjeruju Plenkoviću, Sanaderu, Šuti, Matijeviću i sličnim likovima.

Za one kojima se čita, evo linkova na odluke:

Ivica Puljak: https://www.sukobinteresa.hr/.../ivica-puljak-klasa-p...

Antonio Kuzmanić: https://www.sukobinteresa.hr/.../antonio-kuzmanic-klasa-p...

Siniša Gašparević: https://www.sukobinteresa.hr/.../sinisa-gasparevic-klasa...

PS. Što mislite hoće li se Slobodna Dalmacija ispričati zbog lažne prijave?", stoji u njegovoj objavi.

