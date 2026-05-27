Sukob oko požara na Marjanu: Marinić optužio Ustanovu za opstrukciju, Božanić odgovorio

Splitski gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić javno je prozvao Grad Split i Javnu ustanovu Park-šuma Marjan zbog, kako tvrdi, opstrukcije u dostavi podataka o požarima na području Marjana.

Marinić navodi da je prije više od dva mjeseca službeno zatražio podatke o broju i vremenu izbijanja požara na području Park-šume Marjan od 2005. godine do danas, no da tražene informacije još uvijek nije dobio.

Prema njegovim riječima, ravnatelj Javne ustanove Park-šuma Marjan Jakša Božanić odgovorio mu je kako će podaci biti dostavljeni tek nakon što se jedan djelatnik vrati s bolovanja jer, kako tvrdi Marinić, “jedino on raspolaže tim podacima”.

Poslali smo upit vezan uz ovo ravnatelju JU Park-šuma Marjan Jakši Božaniću. Dao nam je iscrpan odgovor, prenosimo ga u cijelosti.

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan nije uskratila tražene podatke niti ima namjeru opstruirati rad bilo kojeg vijećnika Gradskog vijeća.

Odmah po upitu gospodina Marinića upit je proslijeđen zaposleniku zaduženom za protupožarnu zaštitu. Vijećniku Srđanu Mariniću pravovremeno je odgovoreno da se djelatnik koji operativno vodi predmetnu evidenciju trenutno nalazi na bolovanju te da će podaci biti dostavljeni po njegovu povratku, odnosno čim se izvrši potpuna provjera i objedinjavanje podataka iz više evidencija.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, koji je trenutno na snazi i donesen je u ožujku 2025. godine, predviđeno je jedno radno mjesto pod nazivom „Viši stručni suradnik zaštite na radu, sigurnosti i zaštite od požara“. Obveza zaposlenika koji obavlja navedene poslove jest primjena zakonskih odredbi iz područja zaštite od požara.

Po dolasku na funkciju ravnatelja zatekao sam stanje u kojem Javna ustanova nije imala usvojenu temeljnu zakonom propisanu protupožarnu dokumentaciju, prije svega Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. Temeljem tog dokumenta izrađuju se Plan zaštite od požara, kao i godišnji preventivno-operativni planovi zaštite od požara.

Napominjem kako mi nisu poznati razlozi zbog kojih navedena zakonom propisana dokumentacija ranije nije bila formalno usvojena, iako je postojala izrađena dokumentacija iz prethodnog razdoblja. Odmah po utvrđivanju navedenog stanja pokrenuta je revizija kompletne dokumentacije, budući da je ista bila izrađena još 2023. godine, a stanje na terenu se u međuvremenu značajno promijenilo. Dokumentacija je danas revidirana i izrađena te se trenutno nalazi u postupku odobravanja od strane nadležnih službi civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

Također smo zatekli nezadovoljavajuće stanje protupožarne opreme na području Marjana, uključujući veći broj neispravnih uređaja i sustava. Sva utvrđena neispravna oprema je servisirana i stavljena u funkcionalno stanje.

Dodatno ističem kako osoba koja je bila zadužena za poslove protupožarne zaštite nije imala položen stručni ispit u zakonom propisanom roku.

Uz navedeno, zatekli smo i ukinuto 24-satno dežurstvo na promatračnici Sedlo, koja predstavlja ključno mjesto za motrenje i koordinaciju aktivnosti zaštite od požara, kao i činjenicu da se protupožarne ophodnje nisu provodile u potrebnom opsegu.

Iz svega navedenoga jasno je vidljivo da je zatečeno stanje protupožarne zaštite bilo nezadovoljavajuće te da su postojali ozbiljni organizacijski i operativni nedostaci koje aktualna uprava sustavno otklanja.

Javna ustanova je stoga poduzela sljedeće mjere:

1. Pokrenuta je izrada nove sistematizacije radnih mjesta, uz uspostavu službe čuvara prirode i zaštite od požara.

2. Revidirana je cjelokupna protupožarna dokumentacija te je pokrenut postupak njezina službenog usvajanja.

3. Servisirana je i stavljena u funkciju protupožarna oprema na području Marjana.

4. Produžen je ugovor o nadzoru Park-šume Marjan putem sustava protupožarnih kamera.

Važno je naglasiti da se podaci o požarima ne vode isključivo unutar JU PŠ Marjan, već postoje i u evidencijama drugih nadležnih službi, uključujući vatrogasne službe.

Javna ustanova Park-šuma Marjan kontinuirano surađuje s nadležnim službama civilne zaštite i vatrogastva.

Smatramo neprimjerenim izvlačiti zaključke o sigurnosti i radu Ustanove temeljem informacije o broju požara koji su se događali od 2005. godine, osobito u razdoblju kada se intenzivno radi na uklanjanju zatečenih nedostataka. Ista informacija neće doprinjeti sigurnosti od požara na Marjanu, već će to biti bolja uspostava službe zaštite od požara.

Smatram kako je važno naglasiti da aktualna uprava nije stvorila navedene probleme, već ih je zatekla te poduzima konkretne korake kako bi sustav zaštite od požara bio organiziran, zakonit i funkcionalan.