Automobil sletio 150 metara u provaliju u Dalmaciji: Vozač preživio i sam izašao iz vozila

Jučer u 5.35 sati vatrogasci su intervenirali na području Dubaca nakon dojave o slijetanju osobnog vozila s prometnice u provaliju duboku oko 150 metara.

Kako su izvijestili iz DVD-a Brela, po dolasku na mjesto nesreće vozilo su zatekli izvan kolnika, dok je vozač, srećom, prije dolaska žurnih službi uspio sam izaći iz automobila.

Na intervenciji su, uz DVD Brela, sudjelovali vatrogasci iz Baške Vode, JVP-a Makarska te vatrogasne postrojbe iz Zadvarja i Omiša, kao i djelatnici hitne medicinske pomoći i policije.

Iz DVD-a Brela ponovno su upozorili vozače na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti, osobito na zahtjevnim dionicama poput Dubaca.