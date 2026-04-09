Matijević opleo po Fabijaniću: "Poljud postaje spomenik splitske nesposobnosti"

Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Davor Matijević na društvenim je mrežama oštro komentirao izostanak arhitekta Nenada Fabijanića s rasprave o budućnosti Poljuda, poručivši kako je njegov nedolazak "neugodno iznenađenje" te optuživši ga za svojatanje onoga što pripada svim građanima Splita.
Matijević je objavio kako smatra da se Fabijanić, kao osoba koja polaže autorska prava na Poljud, ali i kao netko tko je od Grada dobio 600 tisuća eura, trebao odazvati pozivu Gradskog vijeća i sudjelovati u raspravi.
"Neugodno sam iznenađen što se g. Fabijanić nije odazvao pozivu Gradskog vijeća pa da sudjeluje u raspravi o budućnosti Poljuda. Kao netko tko polaže autorska prava na sami Poljud, a u konačnici i kao netko tko je dobio od Grada 600.000 eura trebao je danas doći i stati pred gradske vijećnike kao i splitsku javnost", napisao je Matijević.
U nastavku objave povukao je paralelu s ranijim prijeporima oko štandarca i Kuzme Kovačića, ustvrdivši da svojatanje gradske imovine nikada nije završilo dobro.
"G. Fabijanić me sve više podsjeća na epizodu s Kuzmom Kovačićem i štandarcem. Svojatanje nečega što je gradsko, što pripada svim Splićanima, nikad nije završilo dobro", poručio je.
Matijević je potom uputio i izravnu poruku Fabijaniću, upozorivši ga na posljedice, ali i na simboliku koju bi Poljud mogao imati za grad ako se problem ne riješi. "Gospodine Fabijaniću, nastavite li ovim smjerom, završit ćete kao i g. Kovačić — s jednom razlikom: on svoj štandarac danas barem može odnijeti sebi u dnevni boravak. Vi nećete moći ni to, a nama će ostat Poljud kojeg ćemo moći preimenovati u Spomenik splitske nesposobnosti", naveo je.
Zaključno je upozorio kako bi stadion, jedan od simbola Splita, mogao godinama stajati zapušten i propadati.
"Pa ćemo se diviti njegovoj ljepoti dok godinama stoji zapušten i propada — kao savršeni simbol grada koji je sam sebi najveći protivnik", zaključio je Matijević u objavi na društvenim mrežama.