Marijana Puljak Šuti: "Krojite plan da biste zadovoljili nečije koalicijske prioritete. Recite to javno..."

Tijekom tematske sjednice "Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a" Grada Splita u Banovini, vijećnica iz Centra Marijana Puljak iznijela je svoj stav o tematskoj sjednici u Gradu Splitu.

"Današnja rasprava i tematska sjednica važna je jer je ovo najvažniji dokument za Grad Split. Radi se o dokumentima koji odlučuju gdje će se graditi, gdje će biti škole, vrtići, zelene površine i slično... Mi danas i dalje živimo po planu iz 2006. godine, a to nema nikakve veze. Mi smo prvi pokrenuli izmjene koje su bile potrebne. Posao koji smo pokrenuli nije mali posao. Bilo je puno kritika, a mi smo prva vlast koja je sve pokrenula i dovela do kraja. Prije nas bilo je jako puno pokušaja, ali se ništa nije uspjelo. Pokušaji su redom propadali kod prethodnika, a prošla vlast to je uspjela napraviti u manje od četiri godine. Svi ste svjesni koliko je to složen proces, a mi smo sve to napravili i odradili do kraja. Sve smo uskladili sa zakonima i županijskim planom. Ove izmjene donose red — napokon se uvodi red u prostor koji je desetljećima bio prepušten interesnim skupinama i devastaciji. Nema nikakvog pritiska osim da radite svoj posao — sve odluke već postoje, sve je izrađeno i potpisano od strane struke. U vašim odborima su ljudi koji su odgovorni za najveće urbanističke štete u Splitu, a oni sada kao donose red. To dovoljno govori o gradonačelniku Tomislavu Šutu. Brinemo se zašto se ovaj proces zaustavlja. Struka je već rekla svoje i ne znam što vi više preispitujete, a radite sve po građevinskom lobiju", rekla je Puljak te nadodala:

"Žnjan ste prepustili Željku Kerumu, sada prepuštate nadzorne odbore gradskih tvrtki Kerumu i drugima, vidim da tu imate i prijepore. Ako krojite ovaj plan da biste zadovoljili nečije koalicijske prioritete, onda nam to recite javno. Prostor je najveće bogatstvo, a izmjene GUP-a temelj su za budući razvojni plan", zaključila je.