Šuta Mariniću: "Neću biti ničija lutka na koncu, nitko na mene neće vršiti pritisak"

Neposredno prije početka tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, nezavisni vijećnik s liste Centra Srđan Marinić održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio glavne razloge i očekivanja od rasprave o prostornom razvoju grada. Tematska sjednica, zakazana za 30. listopada 2025. godine, bit će posvećena izmjenama i dopunama ključnih urbanističkih dokumenata – Prostornog plana uređenja (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita.

Riječ je o sjednici koja bi mogla odrediti budući smjer prostornog razvoja grada, a sazvana je na inicijativu Marinića, uz potpis predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića (HGS).

Cilj rasprave je razjasniti razloge zastoja u postupku donošenja izmjena i dopuna ovih planova, koji već mjesecima čekaju na daljnju proceduru, te otvoriti pitanja transparentnosti, održivog razvoja i ravnoteže između urbanizacije i očuvanja prostora.

"Posebno bih istaknuo problem u Park-šumi Marjan"

"Sazvana je sjednica jer se postupak donošenja odugovlači. Postupak je doveden gotovo do samoga kraja. Umjesto da se s njim nastavi, sada je došlo do zastoja. Razlozi za zastoj nisu poznati, a u svakom slučaju time se pogoduje građevinskom lobiju kako bi se moglo graditi po visokim koeficijentima gradnje na pojedinim parcelama te se pogoduje vlasnicima zemljišta na određenim područjima. U svakom slučaju, posebno bih istaknuo problem u Park-šumi Marjan. Marjan se štiti isključivo zabranom gradnje i to bi svima trebalo biti jasno", kazao je prije početka tematske sjednice Srđan Marinić.

Odmah nakon Marinića, prije početka sjednice, na konferenciji za medije odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Prethodna vlast imala je priliku donijeti novi GUP. U trenutku kada sam postao gradonačelnik, imam pravo prilikom donošenja odluka provesti određene konzultacije. Oformio sam svoj savjet i imam pravo zatražiti mišljenje. Ja bih odmah sada potpisao GUP za javni interes i javne projekte. No, u ovom GUP-u postoje radnje koje se tiču i privatnih interesa te određene radnje bude sumnju. Određene promjene bile su isključivo političke. Koristim svoje pravo i ne želim da itko vrši pritisak na mene, a najmanje stranka Centar. Imali su priliku preispitati sve odluke, ali to nisu učinili. Ja na to imam pravo. Neću biti ničija lutka na koncu, nitko na mene neće vršiti pritisak prije nego što nešto potpišem. Smatram da se izmjene i dopune GUP-a trebaju donijeti! Blizu smo kraja i uskoro ćemo izaći u javnost sa svim informacijama", zaključio je gradonačelnik Tomislav Šuta.