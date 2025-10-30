Marinić uoči važne tematske sjednice u Gradu Splitu: "Ovako se pogoduje građevinskom lobiju"

Neposredno prije početka tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, nezavisni vijećnik s liste Centra Srđan Marinić održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio glavne razloge i očekivanja od rasprave o prostornom razvoju grada. Tematska sjednica, zakazana za 30. listopada 2025. godine, bit će posvećena izmjenama i dopunama ključnih urbanističkih dokumenata – Prostornog plana uređenja (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita.

Riječ je o sjednici koja bi mogla odrediti budući smjer prostornog razvoja grada, a sazvana je na inicijativu Marinića, uz potpis predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića (HGS).

Cilj rasprave je razjasniti razloge zastoja u postupku donošenja izmjena i dopuna ovih planova, koji već mjesecima čekaju na daljnju proceduru, te otvoriti pitanja transparentnosti, održivog razvoja i ravnoteže između urbanizacije i očuvanja prostora.

"Posebno bih istaknuo problem u Park-šumi Marjan"

"Sazvana je sjednica jer se postupak donošenja odugovlači. Postupak je doveden gotovo do samoga kraja. Umjesto da se s njim nastavi, sada je došlo do zastoja. Razlozi za zastoj nisu poznati, a u svakom slučaju time se pogoduje građevinskom lobiju kako bi se moglo graditi po visokim koeficijentima gradnje na pojedinim parcelama te se pogoduje vlasnicima zemljišta na određenim područjima. U svakom slučaju, posebno bih istaknuo problem u Park-šumi Marjan. Marjan se štiti isključivo zabranom gradnje i to bi svima trebalo biti jasno", kazao je prije početka tematske sjednice Srđan Marinić.