Sukob u Banovini zbog GUP-a: Šuta prozvao Marinića, Žuvela pozvao na "povlačenje ručne"

Tijekom tematske sjednice "Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a" Grada Splita u Banovini, gradonačelnik Tomislav Šuta iznio je svoje stavove o planiranim izmjenama prostornih planova, istaknuvši da podržava njihovo donošenje, ali isključivo uz stručne podloge i bez političkih pritisaka.

"Za to sam da se donesu izmjene GUP-a. Imamo pravo napraviti određene konzultacije i savjetovanja", kazao je Šuta. Dodao je kako je svjestan da se pojedine političke opcije, posebno vijećnici iz stranke Centar, pokušavaju pozicionirati kroz raspravu. "Jasno mi je da je ovo Gradsko vijeće i da se politički neke stvari pokušavaju prikazati u odnosu na ono kako se izlaže, a pri tome najviše mislim na vijećnike iz stranke Centar. Na mene nitko neće raditi pritisak prilikom donošenja određenih odluka."

Gradonačelnik je posebno naglasio važnost zaštite Park šume Marjan i sprječavanja svake nelegalne gradnje.

"Želim da se Park šuma Marjan zaštiti i ne želim da se tamo dogodi ikakva ilegalna gradnja. Protiv sam bilo kakve gradnje na Prvoj vodi." pritom se osvrnuo i na vijećnika Srđana Marinića:

"Podsjetio bi gospodina Marinića, vi se nemate pravo osvrtati i govoriti što će se napraviti, vi ste osoba koja je pokazala dvostruke kriterije."

Šuta je dodao kako kao gradonačelnik ima pravo donositi odluke i imenovati savjetnike prema vlastitom nahođenju.

"Ja sam do sada obavio nekoliko sastanaka sa djelatnicima urbanizma i imam pravo kao gradonačelnik imenovati svoje savjetnike. Odmah bi sada potpisao sve što se tiče javnih projekata. Imam pravo dobiti sve informacije. Nitko neće na meni raditi pritisak da ja potpisujem neke stvari, a da prvotno to ne preispitam."

Govoreći o planiranim izmjenama GUP-a, naglasio je važnost stručne podloge.

"Za niz stvari koje se donose, prilikom izrade GUP-a, bitne su podloge, a te podloge moraju biti stručne. HDZ je kao stranka želio izmjene GUP-a te da se na Brodarici ide u promjene, ali nam za to trebaju stručne podloge. Vrlo ću lako donijeti svoju odluku i potpisat ću ključni dokument, ali kada struka kaže svoje."

Na kraju je upozorio da politika ne smije utjecati na stručne procese izrade GUP-a. "Nikad se ne smije dogoditi da zamjenici ili gradonačelnik šalju izrađivaču GUP-a što on želi. Gospodine Marinić, ja vam uvažavam, ali vi niste urbanist i dajete si previše za pravo, a nemate neke kompetencije."

Žuvela: "Vrijeme je da povučemo ručnu i donesemo izmjene"

Ravnatelj Zavoda za urbanizam Dragan Žuvela istaknuo je da su izmjene GUP-a i PPUG-a upućene u proceduru čim je preuzeo Zavod, te da ih u potpunosti podržava. "Ja sam ipak optimističan što se tiče ovoga, mislim da je dobro da se sve raspravi i sagleda. Odgovorno je da se nova vlast upozna s ovako važnim dokumentom za grad", rekao je Žuvela.

Dodao je kako je ključno da se izmjene donesu promišljeno i s ciljem poboljšanja kvalitete života građana.

"Po meni je najvažnije da se to napravi i da idemo korak dalje, u razvojni korak. Ovo je sad taj sanacijski, za koji kao arhitekt, ravnatelj i netko tko se dugi niz godina bavi Splitom, mislim da je važno da povučemo ručnu i donesemo te izmjene i da idemo dalje s razvitkom grada koji će biti kvalitetniji za život građana."

Žuveli je, kaže, razumljivo da se gradonačelnik želi dodatno savjetovati sa Savjetom za urbanizam, čiji je i sam član.

Bajić: "Marjan nije jedini kvart u gradu"

S Žuvelom se složio Domagoj Bajić, arhitekt i član Savjeta za urbanizam, koji je poručio kako nitko ne dovodi u pitanje zaštitu Marjana, ali da Grad Split ima i druge prioritetne zone.

"Slažem se sa svim što je Dragan rekao, mislim da je legitimno da gradonačelnik ima svoj Savjet koji će ga savjetovati. Po izlaganju gospodina Marinića, izgleda da je najveći problem oko Marjana. Mi smo za apsolutnu zaštitu Marjana, nitko ne želi povećavati građevinske zone, dapače, Marjan želimo zaštiti maksimalno. No, nije Marjan jedini kvart u gradu."