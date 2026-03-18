Maretić Dimlić proziva Centar: “Ovo nije tema za obračune”

HDZ-ova gradska vijećnica Edita Maretić Dimlić osvrnula se na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, istaknuvši važnost odluka koje se tiču zdravstvene i socijalne skrbi u gradu.

Kako je naglasila, povećana su sredstva za sufinanciranje Hospicija Matošić, čime se osigurava kontinuitet palijativne skrbi u Splitu te dodatna sigurnost za bolesnike i njihove obitelji. Usvajanjem Aneksa Sporazuma, dodaje, potvrđen je nastavak urednog sufinanciranja ove važne i humane usluge.

Maretić Dimlić posebno je izrazila čuđenje zbog stava vijećnika Centra, koji nisu podržali Aneks Sporazuma. Podsjetila je kako je isti model sufinanciranja uspostavljen još 2022. godine, u mandatu prethodne gradske uprave, te se uredno provodio i u vrijeme kada su oni upravljali gradom.

– Za politički obračun sa Županijom mogli su izabrati bilo koju drugu temu, ali ne i hospicij – poručila je vijećnica, naglasivši kako pitanja palijativne skrbi trebaju ostati izvan dnevno-političkih prijepora.