Maretić Dimlić proziva Centar: “Ovo nije tema za obračune”

HDZ-ova gradska vijećnica Edita Maretić Dimlić osvrnula se na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, istaknuvši važnost odluka koje se tiču zdravstvene i socijalne skrbi u gradu.
Kako je naglasila, povećana su sredstva za sufinanciranje Hospicija Matošić, čime se osigurava kontinuitet palijativne skrbi u Splitu te dodatna sigurnost za bolesnike i njihove obitelji. Usvajanjem Aneksa Sporazuma, dodaje, potvrđen je nastavak urednog sufinanciranja ove važne i humane usluge.
Maretić Dimlić posebno je izrazila čuđenje zbog stava vijećnika Centra, koji nisu podržali Aneks Sporazuma. Podsjetila je kako je isti model sufinanciranja uspostavljen još 2022. godine, u mandatu prethodne gradske uprave, te se uredno provodio i u vrijeme kada su oni upravljali gradom.
– Za politički obračun sa Županijom mogli su izabrati bilo koju drugu temu, ali ne i hospicij – poručila je vijećnica, naglasivši kako pitanja palijativne skrbi trebaju ostati izvan dnevno-političkih prijepora.
VIDEO Šuta Ivoševiću: "Radite žrtvu od sebe, nemojte moralizirat. Mislim da je pametnije da šutite, šutnja je nekad zlato"
Split će dobiti četiri nove garaže, vijećnici su jednoglasno izglasali ovu odluku