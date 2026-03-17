Split će dobiti četiri nove garaže, vijećnici su jednoglasno izglasali ovu odluku

Na dnevnom redu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita našla se i točka o povećanju komunalnog doprinosa. Sedma je to točka od ukupno njih 28. Podsjetimo, sjednica je počela u 9 sati. Do 18 sati uspjelo se doći do sedme točke.

"Poskupljenje se ne bi dogodilo da se novcem građana upravlja odgovorno", smatra Centrov Igor Skoko.

Davor Matijević smatra da je potrebno podići cijenu komunalnog doprinosa jer je ta cijena - određena 2015. godine.

Javilo se još nekoliko vijećnika za riječ, među ostalima neizbježni Bojan Ivošević.

"Razlog zašto sam protiv ove odluke nije njena suština nego način na koji se donosi", kaže Ivošević.

"Komunalni doprinos isključivo se odnosi na investitore i njihova ulaganja u gradu Splitu. To nema nikakve veze s građanima", kaže Šuta.

18 vijećnika je za, 7 protiv, suzdržanih nema. Odluka je usvojena.

Iduća točka je Prijedlog odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto. Izvjestiteljica je dogradonačelnica Matea Dorčić.

Plan je povećanje naknade za nedostajuće parkirno mjesto investitorima sa 6.000 na 10.000 eura, ukoliko prijedlog prođe.

Samo dva vijećnika su se javila za riječ. Pogađate, Bojan Ivošević je prvi.

"Mi smo još zapeli u 1970. sa razmišljanjem o prostoru", kaže Ivošević i dodaje da je ovo "stavljanje flastera na čovjeka na kojeg je pala dizalica".

"Podržavamo odluku, ali dajte više izmjene i dopune GUP-a", zaključio je.

Danijel Kukoč je drugi govornik o ovoj temi.

I ova odluka je prošla većinom glasova za.

Malo se ubrzalo sve pa je na red došla i deveta točka dnevnog reda - Prijedlog odluke o dodjeli novčane pomoći fizičkim osobama za sanaciju oštećenja nastalih na građevinskim objektima uslijed olujnog nevremena na području grada Splita 8. srpnja 2025. godine. Nakon kraće rasprave točka je usvojena većinom glasova za.

Na dnevni red stigla je i točka Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa Sporazuma o organizaciji palijativne skrbi - projekt Hospicij Matošić. Malo je zaiskrilo između Ivoševića i Davora Matijevića na ovoj točki, ali na kraju je prošla većinom glasova.

Na red je došla i izgradnja garaža, o čemu je izvijestila dogradonačelnica Dorčić.

"Navedene su četiri lokacije - Blatine, Gripe, Plokite i Spinut", kaže Dorčić.

"Iskreno, podržat ćemo odluku. Neke od lokacije su se razmatrale i ranije. Nadam se da ste svjesni gradonačelniče da nije tek tako napraviti garažu na Plokitama. Postoji nesrazmjer očekivanja privatnih vlasnika i Grada", kaže Ivošević.

"Lijepo je kao gradonačelnik hodočastit po kotarima i reći - riješit ćemo. Prostorne mogućnosti Osječke su takve da je sumanuto tamo graditi garažu. Mi smo bili realisti i rekli bi lošu vijest. Podržat ćemo odluku, neka se razvije koncept, ali jednom će se vidjeti koliko će to biti isplativo", dodao je Ivošević.

Stričević je pitao zašto se prije nije išlo s projektom pristupne ceste na Gripama, a Ivošević mu objašnjava da je Grad to htio riješiti, ali su stanari dviju zgrada - tražili da se prekine projekt.

"Opet će vam cirkus krenit. Taj makadam nije ni Puljkov ni Oparin ni Baldasarov nego je od stanara koji su htjeli da to prolazi što dalje od zgrada", kaže Ivošević.

"Uopće me ne zanima šta je bilo prije. Danas imamo prijedlog izgradnje garaža iako je to minimalna veličina garaže. Kotar Gripe nema mogućnost gradnje garaže i svako mjesto, pa da ih je 10 ili 20 će olakšati situaciju. Stanari će se uvijek bunit", kaže Marinko Biškić.

Ivošević kaže da se htjelo graditi garažu kraj GKMM-a, ali odustalo od toga.

Luka Čelar osvrnuo se na situaciju na Plokitama.

"Podržavam gradnju garaža, ali ne pod svaku cijenu", kaže Čelar, a Ivošević mu se zahvalio "na normalnosti".

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena ova točke dnevnog reda.