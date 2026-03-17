VIDEO Šuta Ivoševiću: "Radite žrtvu od sebe, nemojte moralizirat. Mislim da je pametnije da šutite, šutnja je nekad zlato"

Peta točka 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita bila je ona o koeficijentima u Banovini. Nakon kraće rasprave u kojoj su se uglavnom izmjenjivali za mikrofonom gradonačelnik Šuta i vijećnik Bojan Ivošević, točka je prošla sa 20 glasova za. Nitko od 29 prisutnih nije bio protiv, dok je devet vijećnika bilo suzdržano.

Šesta točka dnevnog reda bili su stanovi za najam, a o temi je izvijestila pročelnica Marijana Bronzović. Osnovat će se povjerenstva, raspisat će se javni pozivi, napraviti lista prvenstva,... Tri su vrste najamnine - zaštićena najamnina, slobodno ugovorena najamnina i priuštiva najamnina. Ugovori će se potpisivati na pet godina.

"Odluku ćemo podržati, ali glavno pitanje se ne odnosi na Grad Split nego na Ministarstvo branitelja. Zašto braniteljski stanovi nisu riješeni od strane države? 35 godina je prošlo od Domovinskog rata, a mi imamo otvoreno pitanje branitelja", kazao je Damir Barbir.

"Ok je što su branitelji uključeni u ovom obliku i mislim da je pogrešna njegova teza. Tim ljudima moramo biti vječno zahvalni", kaže vijećnik Stričević.

"Imamo 30.000 državnih stanova, moglo se sve riješiti na vrijeme da se pomogne braniteljima. Ovako imamo dvije kategorije u istom sustavu i ne možemo pomoći ni jednima ni drugima. Država je zakazala, trebala je to prije riješiti", pojašnjava Barbir.

Lidija Bekavac također se uključila u raspravu. Imala je nekoliko pitanja za pročelnicu, među ostalim ona vezana uz bodovanje u kategorijama branitelja.

"Kod ovih odluka možemo imati kriterije o bodovanju, ali mi ne možemo znati pojedinosti svakog slučaja. Vi kažete da je premalo bodova u jednoj kategoriji oko branitelja, ja mislim da je previše", kazao je nakon njezinog izlaganja Ivošević.

"U prezentaciji su spomenuti i kadrovski stanovi. Neki su i nakon mirovine ostali u kadrovskim stanovima", kaže Bekavac.

"Gđa Bekavac je sjedila na ušima", kaže joj Ivošević, nakon čega mu je Bekavac kazala da - "sjedi na stolici, a ne na ušima".

"Ne znam zašto ste nervozni, žao mi je. U prošlom mandatu to nije bilo jasno definirano. Sada je drugačije definirano ono što ste vi provodili, nas su dočekali kadrovi u mirovini", kaže Ivošević.

"Ja se njemu nisam obratila, nego sam se pročelnici obratila. Njemu se nisam obratila, nisam ga niti pogledala", kazala je Bekavac.

HDZ-ov Gojak zadovoljan je zbog ove odluke o stanovima za najam.

"Pročelnica je puno toga već navela. Smatram da je odluka dobra i da se zastarjeli koncept prilagođava dobu u kojem živimo", kaže među ostalim Gojak.

"Gradonačelniče i zamjenice gradonačelnika, ako vam se ne sluša ovo, vrata su vam otvorena, nije u redu da dobacujete iz klupe", komentirao je Ivošević.

Da je riječ o pozitivnom dokumentu smatra i HDZ-ov Bruno Stričević.

"Generalno podržavamo donošenje ove odluke, ali bespravno korištenje je bespravno korištenje. Sigurno ste iskomunicirali koliko je bespravnih korisnika stanova. Kadrovski stan mog oca dodijeljen je 2007. od strane HDZ-a. Ugovor su produžavali svi osim nas. U našem mandatu nije istekao pa nismo ništa morali. Što će sada biti, to je stvar mog oca i g. Šute. Ja u tom stanu nisam živio. U većini kadrovskih stanova, kad smo mi došli na vlast, su bili umirovljenici. Jedino što se mom ocu dogodilo je da mu se digao najam puta šest. To je učinila administracija na čelu s Ivicom Puljkom. Tko god hoće neka otvori tu temu, ali ja s tim stanom nisam imao nikakve veze. Ugovor mu je dala administracija Andre Krstulovića Opare, a novi ugovor, ako do njega dođe, potpisat će Šuta. Ivica Puljak mu nije pogodovao, jedino što se dogodilo je da mu je dignuta najamnina", kaže Ivošević.

Magdalena Matijević također smatra da se stambeno pitanje branitelja mora riješiti. Za riječ se javio i Hrvoje Bašić, a zatim i Ivošević kojeg zanima na koji način bi riješio pitanje bespravnih stanara.

Nakon rasprave oglasili su se gradonačelnik Šuta i pročelnica Bronzović.

"Meni je žalosno da netko dođe na funkciju i zloupotrebljava moć. Ja nisam tako odgojen. Kad se nekoga ovdje proglasilo da bespravno koristi stan, to se učinilo iz čudnih razloga. Ne znam da je netko rumbao vrata, ne znam kako se ljude proglasilo bespravnim stanarima. Vi njuškate okolo, mogli bi po referencama u KGB, radite žrtvu od sebe, nemojte moralizirat. Mislim da je pametnije da šutite, šutnja je nekad zlato", kaže Šuta.

"Nije na vama da odlučujete o najosjetljivijima, postoji povjerenstvo, neću se ja osobno time bavit. Mislim da je dosta etiketiranja u društvu, mislim da neke stvari treba korigirat i biti čovjek", zaključio je Šuta.

"Ja nisam određivao kriterije za dodjeljivanje socijalnih stanova", pojasnio je Ivošević.

Pročelnica Bronzović dala je odgovore na pitanja vijećnika.

"Mi imamo 70 bespravnih korisnika, to se taložilo godinama. Ići će javni poziv, oni koji se jave i zadovoljavaju uvjete regulirat će svoj status. Masu je onih koji imaju ugovore na privremeno korištenje, netko im ga je dao. Naš je cilj formalno pravno riješit stanje. Ima ljudi kojima su davani stanovi zaključcima gradonačelnika, nitko nije rumbao stan. On nije provalio stan, njemu ga je netko dao na korištenje. Ima situacija i situacija, cilj je srediti to stanje", pojasnila je Bronzović.

Od 28 prisutnih vijećnika njih 20 je za, 8 je suzdržanih. Točka je prošla većinom glasova.