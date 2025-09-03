Maja i Šime konačno zajedno nakon deset dana. Uživaju u Splitu na novoj hit lokaciji

Splitska večer na Žnjanu protekla je u pravom ljetnom ugođaju, iako je kalendarski već stigla klimatološka jesen. Plaža je bila prepuna šetača, turista i domaćih gostiju koji su iskoristili tople rujanske sate za opuštanje, a među njima su se posebno istaknuli pjevačica Maja Šuput i Šime Elez.

Šime i Maja su viđeni u Central Beachu na Žnjanu, gdje su se opuštali u društvu i razmjenjivali osmijehe. Elez se nedavno vratio s Balkan Rallyja, pa je večer bila i prilika da se opuste i proslave njegov povratak.

Maja je, kao i uvijek, plijenila pažnju svojom energijom i vedrim raspoloženjem, dok je Šime izgledao zadovoljno i relaksirano nakon pustolovine. Njihova pojava nije prošla nezapaženo – mnogi gosti i prolaznici prepoznali su popularnu pjevačicu i bacili diskretan pogled prema paru koji je uživao u ugodnoj atmosferi.

Žnjan je i ovoga puta potvrdio status omiljenog splitskog okupljališta – mještana, gostiju i poznatih lica.