Kultni kantautor o legendarnom Jošku Radiću: 'Neuništiva vertikala sveobuhvatne kvalitete. Živi bubnjar, Legenda koji jaše na divljem mustangu...'

Joško Radić, poznatiji među prijateljima i publikum kao Joke, već desetljećima je nezaobilazno lice splitske glazbene scene. Svoj bubnjarski put gradio je više od 40 godina kroz različite glazbene formacije, od lokalnih sastava do zabavnih bendova, ostavljajući trag u brojnim izvedbama i obradama poznatih dalmatinskih i pop standarda.

Osim što je dugo aktivan u glazbi, Joško je bio i prepoznatljivo splitsko lice u svakodnevnom životu. Generacije Splićana pamtit će ga kao čovjeka koji je šalter pretvarao u mjesto veselja.

Gotovo da nema korisnika poštanskih usluga u Splitu koji barem jednom nije bio kod Joška na šalteru. Zbog njegove ljubaznosti i prepoznatljivog osmijeha, mnogi su se vraćali i tražili “da ih baš on usluži”.

Ovako je Johnny Gitara, splitski kantautor, opisao poznatog bubnjara:

- Ti si Joke, moj stari Štroc. Neuništiva vertikala sveobuhvatne kvalitete. Živi bubnjar, Legenda koji jaše na divljem mustangu zvanom Bubanj i galopira svojim palicama do savršenstva....

Njegove riječi savršeno oslikavaju energiju i predanost kojom Joke, kako ga od milja nazivamo, pristupa glazbi, ali i životu, bilo da drži ritam na bubnju ili unosi osmijeh u svakodnevicu Splićana.