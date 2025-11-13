Poznati splitski bubnjar Joško Radić otkriva tajnu svoje modne i glazbene inspiracije

Poznati splitski bubnjar Joško Radić, u šezdesetoj godini života, i dalje dobiva ponude za muške revije.

Pitali smo ga u čemu je tajna njegove veze s modom:

„Da bi bio drukčiji, moraš imati srce koje sanja i hrabrost koja će te snove pretvoriti u stvarnost. Ja imam sreću da su moj ukus i talent još uvijek u dobrim odnosima, hahaha.“

Joško se prisjetio i jednog nezaboravnog trenutka: „Nikada neću zaboraviti kada sam svirao u Trogiru, na Trgu Ivana Pavla II. Dizajnirao sam dres kod za bend, a u pauzi su mi prišle dvije nepoznate djevojke i predstavile se kao modni dizajneri. Pitale su me mogu li u svoju kolekciju uvrstiti majice koje sam dizajnirao za bend.“

„Po meni glazba treba biti koherentna – slika i zvuk moraju surađivati. Ja u sebi čuvam Petra Pana, možda je upravo u tome caka“, dodaje Joško.