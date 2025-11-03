Joško Radić, cijenjeni splitski bubnjar, vodi nas kroz ritam: "Priča po legendi kaže da..."

Glazba je stoljećima pratila čovjeka u njegovim radosnim i teškim trenucima, a među svim instrumentima posebno mjesto zauzima bubanj.
Njegova uloga nije ograničena samo na stvaranje ritma i melodije – bubanj je kroz povijest imao i važnu simboličku i praktičnu funkciju, od rituala i komunikacije do rata i objava vijesti.
U nastavku donosimo zanimljiv osvrt Joška Radića, bubnjara grupe Festivo, koji kroz vlastitu perspektivu istražuje povijest bubnja i njegov značaj kroz stoljeća.Bubanj kao predstavnik membranofonih instrumenata.
Bubanj - Timpan -Tamburin
Odatle je krenuo ritam.
Bubanj je najstariji glazbeni instrument koji se je kroz svoju povijest koristio u glazbene i ne glazbene svrhe.
Bubanj datira više od 6000 godina prije Krista.
Priča po legendi kaže da su se prvi bubnjevi radili od debla svetog drva i vjerovalo se da se tako odstvarivala veza sa nebesima.
Važnost bubnja u ne glazbene svrhe bila je od iznimnog značaja tako što kad bi se udaralo u veliki Timpan 80-100×40
to bi stvaralo zvuk nalik na grmljavinu ili pucanj topova, što bi tjeralo strah u kosti.
To se koristilo u ratnim uvjetima.
U mirnom razdoblju pošta je koristila doboše za oglašavanje novih vijesti i informacija i poruka na daljinu.
To je bila uloga bubnjeva i bubnjara u ne glazbene svrhe.
Zato prati ritam bubnja to je ritam tvoga srca, zdravo i veselo hodaj u ritmu.
Kao što brod po moru klizi i otima nas našoj brizi.