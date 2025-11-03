Joško Radić, cijenjeni splitski bubnjar, vodi nas kroz ritam: "Priča po legendi kaže da..."

Glazba je stoljećima pratila čovjeka u njegovim radosnim i teškim trenucima, a među svim instrumentima posebno mjesto zauzima bubanj.

Njegova uloga nije ograničena samo na stvaranje ritma i melodije – bubanj je kroz povijest imao i važnu simboličku i praktičnu funkciju, od rituala i komunikacije do rata i objava vijesti.

U nastavku donosimo zanimljiv osvrt Joška Radića, bubnjara grupe Festivo, koji kroz vlastitu perspektivu istražuje povijest bubnja i njegov značaj kroz stoljeća.Bubanj kao predstavnik membranofonih instrumenata.

Bubanj - Timpan -Tamburin

Odatle je krenuo ritam.

Bubanj je najstariji glazbeni instrument koji se je kroz svoju povijest koristio u glazbene i ne glazbene svrhe.

Bubanj datira više od 6000 godina prije Krista.

Priča po legendi kaže da su se prvi bubnjevi radili od debla svetog drva i vjerovalo se da se tako odstvarivala veza sa nebesima.

Važnost bubnja u ne glazbene svrhe bila je od iznimnog značaja tako što kad bi se udaralo u veliki Timpan 80-100×40

to bi stvaralo zvuk nalik na grmljavinu ili pucanj topova, što bi tjeralo strah u kosti.

To se koristilo u ratnim uvjetima.

U mirnom razdoblju pošta je koristila doboše za oglašavanje novih vijesti i informacija i poruka na daljinu.

To je bila uloga bubnjeva i bubnjara u ne glazbene svrhe.

Zato prati ritam bubnja to je ritam tvoga srca, zdravo i veselo hodaj u ritmu.

Kao što brod po moru klizi i otima nas našoj brizi.