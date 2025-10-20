KOSTURI IZ ORMARA Novo Kazališno vijeće HNK-a Split već se našlo u problemima zbog pogrešaka iz prošlosti. Ministarstvo se javilo Šuti zbog "grijeha" iz proteklih godina: Neke ranije odluke nisu bile zakonite…

Kako doznaje Dalmacija Danas, Ministarstvo kulture i medija poslalo je dopis splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti, u kojem naglašava da novoizabrano Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu mora preispitati sve odluke donesene na prethodnim sjednicama. Povod tome je činjenica da je, nakon izbora većine novih članova u rujnu 2024., održana redovna, a ne konstituirajuća sjednica, što je izazvalo sumnje u valjanost donesenih odluka. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek jasno je istaknula kako zakonitost rada vijeća ne smije biti upitna te da se sve odluke moraju donositi u skladu s procedurom. U to je vrijeme, naime, na čelu Kazališnog vijeća bilo prethodno tijelo imenovano tijekom mandata tadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka.

Uloga kazališnog vijeća prema zakonu

Prema Zakonu o kazalištima (NN 23/23), vijeće je ključno tijelo koje potvrđuje godišnje programe rada i razvoja kazališta, odobrava financijske planove, nadzire trošenje javnih sredstava te daje mišljenje o izboru intendanta. Upravo zbog toga svaka promjena u sastavu vijeća zahtijeva strogo poštivanje procedure, jer odluke izravno utječu na zakonitost rada kazališta i povjerenje javnosti.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta u rujnu ove godine imenovao je nove predstavnike Grada Splita u Kazališnom vijeću. Članovi novog saziva su: Marija Boban, koja je izabrana za predsjednicu vijeća, Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović, Lidija Bekavac i Antonija Tomas. Njihova je uloga osigurati zakonito donošenje odluka i stabilizirati rad HNK Split.

Tko su bili stari članovi?

Ovaj saziv dolazi nakon niza turbulencija. Prethodni sastav vijeća, imenovan 28. kolovoza 2024., činili su: Marina Kuzmanić Petreš, Natalia Tafra Bazina, Marin Kuzmić, Igor Vlajnić i Miro Nikolić. Oni su razriješeni 24. srpnja 2025. odlukom gradonačelnika Šute u sklopu najavljene reorganizacije kazališta.

Još ranije, 3. lipnja 2024., cijeli tadašnji saziv na čelu s predsjednicom Magdalenom Nigoević i potpredsjednikom Lukom Jadrićem, zajedno s članicama Milom Botteri Bulimbašić, Marijom Ramljak i Helenom Petković, podnio je neopozivu ostavku.

Tako se u razdoblju kraćem od dvije godine Kazališno vijeće HNK Split promijenilo čak tri puta, što jasno pokazuje razinu nestabilnosti i ozbiljnost problema u funkcioniranju ustanove.

Zašto je sporna posljednja sjednica?

Ministarstvo kulture podsjeća da je, prema Statutu HNK Split i poslovniku o radu vijeća, nakon izbora novih članova trebalo biti sazvano konstituirajuće zasjedanje. Umjesto toga, održana je redovna sjednica na kojoj su donesene odluke o financijama i programima, što sada dovodi u pitanje njihovu pravnu valjanost.

Stoga Ministarstvo zahtijeva od novog saziva da revidira sve odluke prethodnika i ponovno provede postupke potvrđivanja programa i financijskih planova.

Novo vijeće HNK Split sada mora ponovno otvoriti raspravu o svim ključnim dokumentima i odlukama, od programskih planova do financija. To bi moglo usporiti realizaciju dijela planiranih projekata, ali cilj je očuvati zakonitost i transparentnost rada. Kako doznaje Dalmacija Danas, ministrica Nina Obuljen Koržinek očekuje da se postupak provede bez odlaganja kako bi splitsko kazalište moglo nastaviti svoju kulturnu misiju i stabilno funkcionirati u nadolazećem razdoblju.