PALA JE ODLUKA Marija Boban nova je predsjednica Kazališnog vijeća HNK-a Split! Tko je ona?

U Plavom salonu Hrvatskog narodnog kazališta Split danas je održana sjednica Kazališnog vijeća na kojoj su izabrani novi čelnici ovog tijela. Za predsjednicu vijeća izabrana je Marija Boban, dok će dužnost zamjenice predsjednice obnašati Antonija Tomas.

Novi početak za splitsko kazalište

Sjednica je sazvana od strane Grada Splita, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, a odluke donesene na njoj mogle bi imati značajan utjecaj na budućnost splitskog HNK-a. Šuta je nedavno imenovao i nove članove Kazališnog vijeća – Sanju Erceg Vrekalo, Zvonimira Mihanovića, Lidiju Bekavac, Antoniju Tomas i Mariju Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovaj korak uslijedio je nakon što je u srpnju razriješeno prethodno vijeće koje je postavila bivša gradska vlast predvođena Ivicom Puljkom. Tada su s dužnosti razriješeni Marina Kuzmanić Petreš, Natalia Tafra Bazina, Marin Kuzmić, Igor Vlajnić i Miro Nikolić. Novi sastav vijeća okuplja osobe iz različitih područja – od prava, umjetnosti i pedagogije do ekonomije i politike. Upravo se ta raznolikost vidi kao prilika za stvaranje šireg i učinkovitijeg pogleda na vođenje kazališta.

Gradonačelnik najavljuje promjene

Gradonačelnik Tomislav Šuta više je puta isticao nezadovoljstvo dosadašnjim radom HNK-a Split, upozoravajući na neorganiziranost i lošu komunikaciju unutar institucije. Očekuje se da će novo vijeće, uz podršku Grada, donijeti reforme i promjene koje bi mogle redefinirati funkcioniranje kazališta.

Tko su Marija Boban i Antonija Tomas?

Prof. dr. sc. Marija Boban, redovita je profesorica na Pravnom fakultetu u Splitu te jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka. Doktorirala je 2012. na temu privatnosti i digitalnog prava, a osim na matičnom fakultetu, predaje i na Veleučilištu u Kninu te na studiju kriminalistike u Mostaru. Boban je bila i predsjednica HDZ-ove Zajednice žena "Katarina Zrinska" od 2012. do 2014. godine.

S druge strane, Antonija Tomas, rođena Omišanka s adresom u Zagrebu, poznato je ime hrvatske glazbene scene, osobito u svijetu klapskog pjevanja. Diplomirala je 2011. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, smjer glazbena pedagogija, a danas predaje u Međunarodnoj osnovnoj školi Matije Gupca. Klapom se bavi od djetinjstva – s deset godina osnovala je klapu Bepo, s kojom je osvojila prvu nagradu na međunarodnom natjecanju dječjih zborova u Veroni 1998. godine. Kasnije je pjevala u klapama Smilje, Armorin i Cesarice, a upravo je Cesarice danas vodi kao umjetnička voditeljica. Osim toga, predvodi i klape Falkuša, Stine i Oneum, kao i zbor u Domu za starije osobe Trnje. Pod njezinim vodstvom osvojene su brojne nagrade, među kojima i Zlatni leut te Zlatni štit na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.

Tomas surađuje i s brojnim zagrebačkim kazalištima, među kojima su GK Žar ptica, Teatar Exit, &TD i Gavella, gdje djeluje kao korepetitorica i voditeljica radionica klapskog pjevanja.

Izbor Marije Boban i Antonije Tomas na čelo Kazališnog vijeća HNK Split označava novi početak za ovu ključnu kulturnu instituciju grada. Očekivanja su visoka – od stabilizacije odnosa do postavljanja jasne vizije budućeg rada kazališta, uz naglasak na kvalitetu, profesionalnost i kulturnu relevantnost.