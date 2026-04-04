Trump zaprijetio Iranu: "Još 48 sati prije nego što stigne pakao. Slava BOGU"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social novu prijetnju Iranu, poručivši da Teheran ima još 48 sati prije nego što, kako je naveo, "stigne pakao".

Nova prijetnja na Truth Socialu

U objavi koju je podijelio u petak poslijepodne, Trump je podsjetio na raniju poruku u kojoj je Iranu dao rok od deset dana da "postigne dogovor ili otvori Hormuški tjesnac".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sjećate se kad sam Iranu dao deset dana da postigne dogovor ili otvori Hormuški tjesnac? Vrijeme istječe - još 48 sati prije nego što im stigne pakao. Slava BOGU", napisao je Donald Trump.

Raste zabrinutost zbog novih tenzija

Trumpova objava izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje je u kratkom roku prikupila stotine dijeljenja i nekoliko tisuća oznaka sviđanja.

Njegove poruke dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku, dok međunarodna javnost s posebnom zabrinutošću prati odnose između Washingtona i Teherana.

U fokusu i Hormuški tjesnac

Posebnu težinu njegovim riječima daje spominjanje Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za svjetsku trgovinu naftom. Svaka prijetnja povezana s tim područjem dodatno pojačava strah od moguće eskalacije sukoba i novih poremećaja na globalnom energetskom tržištu.