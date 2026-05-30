NIZ INTERVENCIJA Jedrilica nestala u plamenu u splitskoj luci, požar na Braču gasio i kanader

Splitsko-dalmatinski vatrogasci imali su više intervencija u protekla 24 sata, a među najznačajnijima su požar plovila u Uvali Baluni, požar u kuhinji KBC-a Split na Križinama te požar otvorenog prostora na Braču, u čijem je gašenju sudjelovao i kanader.

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u petak ujutro intervenirali su u Stinicama, gdje je u 9 sati prijavljen požar na otvorenom. Gorjela je otpadna roba na paletama, a požar je ugašen vodom. Na mjestu događaja bila je i policija.

Jedna od ozbiljnijih intervencija zabilježena je u 11:21 u Uvali Baluni, gdje je izbio požar plovila na doku. Požar je u trenutku dolaska vatrogasaca bio u razbuktaloj fazi, a jedrilica je izgorjela. Vatrogasci su požar ugasili vodom i pjenom, dok je jedna jedrilica u blizini lakše oštećena zbog isijavanja topline. I na ovoj intervenciji bila je nazočna policija. Na teren su izašli i pripadnici DVD-a Split s dva vozila i šest vatrogasaca.

Splitski vatrogasci intervenirali su i u KBC-u Firule, gdje su u 14:32 pomagali pri skidanju prstena.

U 17:39 sati izbio je požar friteze s uljem u kuhinji na minus prvoj etaži KBC-a Split Križine u Šoltanskoj ulici. Požar su ugasili pripadnici JVP-a Grada Splita s dva vozila i deset vatrogasaca. Zbog pregrijane posude i ulja vatrogasci su nastavili osiguravati mjesto događaja sve do potpunog hlađenja, a u postrojbu su se vratili u 20:56 sati.

Intervencija je bilo i na širem području županije. U Rastovcu je u 10:29 prijavljen požar baterija od solarnih panela na kući. Na intervenciji su sudjelovali DVD Marina s jednim vozilom i dva vatrogasca te JVP Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Dicmu je u 12:47 zabilježena lakša prometna nezgoda, na koju je izašao DVD Dicmo s jednim vozilom i dva vatrogasca. U Klisu je u 14:20 izbio požar trave i niskog raslinja na području Kliškog polja, pri čemu je opožareno oko 500 četvornih metara. Požar su gasili pripadnici DVD-a Klis s dva vozila i šest vatrogasaca.

Najveći požar otvorenog prostora zabilježen je na Braču, na području Sutivana, u predjelu Krtine. Dojava je zaprimljena u 18:21 sati, a požar je zahvatio gustu makiju i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Opožareno je oko 7800 četvornih metara. Požar je lokaliziran u 20:21 sati, a u gašenju su sudjelovale vatrogasne snage s operativnog područja Brač te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.

Tijekom noći na požarištu su ostali članovi DVD-a Supetar kako bi aktivno sanirali i osiguravali požarište do proglašenja požara ugašenim.