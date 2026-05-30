Skandal trese engleski nogomet: Bivši reprezentativac uhićen zbog sumnje na drogu i opasnu vožnju

Bivši engleski reprezentativac Raheem Sterling našao se u središtu skandala nakon što je uhićen zbog sumnje na vožnju pod utjecajem droga.

Prema pisanju britanskih medija, 31-godišnji nogometaš u četvrtak ujutro svojim je Lamborghinijem udario u zaštitnu ogradu na autocesti, nakon čega ga je policija zaustavila oko 9 sati, piše tportal.

Sterling je nakon ispitivanja pušten uz jamčevinu, dok se policijska istraga nastavlja. Policija je priopćila da u nesreći nije sudjelovalo nijedno drugo vozilo te da nije bilo ozlijeđenih osoba.

U službenom priopćenju navodi se kako je uhićen 31-godišnji muškarac iz Berkshirea pod sumnjom za vožnju pod utjecajem droga, opasnu vožnju, posjedovanje droge te odbijanje davanja uzorka za testiranje.

Nekadašnja zvijezda Manchester Cityja posljednjih godina prolazi kroz teško razdoblje u karijeri. Nakon što je 2022. godine napustio City, s kojim je osvojio deset velikih trofeja, uključujući četiri naslova engleskog prvaka i jedan FA kup, prešao je u Chelsea u transferu vrijednom 56 milijuna eura.

No na Stamford Bridgeu nije uspio opravdati očekivanja. Tadašnji trener Enzo Maresca prekrižio ga je i izbacio iz prve momčadi, zbog čega je mjesecima trenirao odvojeno od ostatka ekipe. Posudba u Arsenalu tijekom sezone 2024./25. također nije donijela željeni preokret, a Chelsea je prije nekoliko mjeseci raskinuo njegov ugovor.

Sterling je potom u veljači potpisao za Feyenoord, no u nizozemskom klubu nije ostavio značajniji trag. Upisao je svega osam nastupa bez postignutog pogotka, a ugovor mu uskoro istječe.

Karijeru je započeo u Liverpoolu, gdje se afirmirao kao jedan od najvećih talenata engleskog nogometa, prije nego što je 2015. godine prešao u Manchester City. Za englesku reprezentaciju nastupio je 82 puta, a posljednju utakmicu odigrao je na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., u četvrtfinalnom porazu od Francuske.