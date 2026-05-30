Opasni punjači i dječje igračke pod povećalom: Temu kažnjen s 200 milijuna eura!

Europska komisija kaznila je u četvrtak kinesko online tržište Temu s 200 milijuna eura (232 milijuna dolara), rekavši da nije adekvatno zaštitilo potrošače Europske unije od ilegalnih i nesigurnih proizvoda koji se prodaju na njegovoj platformi, izvijestila je Anadolu.

Ilegalna roba

Komisija je rekla da Temu nije uspio pravilno identificirati ili procijeniti rizike s kojima se suočavaju korisnici u bloku i da je podcijenio koliko često će se potrošači vjerojatno susresti s ilegalnom robom, piše Fenix magazin.

Prema komisiji, testovi tajne kupovine provedeni tijekom istrage otkrili su da mnogi punjači koji se prodaju na Temuu nisu ispunjavali osnovne sigurnosne standarde, dok je visok postotak dječjih igračaka sadržavao prekomjerne razine opasnih kemikalija ili predstavljao rizik od gušenja.

Regulatori EU-a također su rekli da Temu nije uspio procijeniti kako njegovi sustavi preporuka i programi promocije influencera mogu doprinijeti širenju ilegalnih proizvoda.

Zakon o digitalnim uslugama

Kazna je izrečena u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA) Europske unije, koji od velikih online platformi zahtijeva procjenu i ublažavanje rizika povezanih s ilegalnim sadržajem i proizvodima.

„Procjene rizika nisu vježbe označavanja polja – one su temelj Zakona o digitalnim uslugama“, rekla je izvršna potpredsjednica Europske komisije Henna Virkkunen.

„Temuova procjena rizika podcjenjuje konkretne rizike, nedostaje joj specifičnosti, ne temelji se na čvrstim dokazima i nije sveobuhvatna“, dodala je.

Komisija je rekla da Temu ima rok do 28. kolovoza da podnese plan u kojem će navesti kako će se pridržavati pravila. Neuspjeh u tome mogao bi rezultirati dodatnim kaznama. Istraga je započela u listopadu 2024.