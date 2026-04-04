VIDEO Župan Boban povodom Uskrsa: "Blagdan nade i znak novog početka"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uputio je uskrsnu čestitku građanima, poručivši kako je Uskrs blagdan nade, novog početka, mira i zajedništva.

U svojoj uskrsnoj poruci Boban je svim sugrađankama i sugrađanima kojima Uskrs predstavlja blagdan nade i znak novog početka zaželio da ga provedu u punini vjere, u miru, zajedništvu i radosti sa svojim najbližima.

Posebno je istaknuo kako u vremenu obilježenom prijetnjama, razaranjima, nemirom i nesigurnošću uskrsna poruka nade, dobrote, razumijevanja i međusobnog poštovanja treba ući u svaki dom. Naglasio je da je upravo takva poruka potrebna kako bi ljudi, i kao pojedinci i kao narodi, jedni drugima bili potpora, a ne prijetnja, te kako bi gradili sigurniju budućnost umjesto razdora i nesigurnosti.

"S tom vjerom i s takvom nadom, svima od srca želim sretan Uskrs, ispunjen radošću, mirom i vedrinom", poručio je Boban.

Na kraju je još jednom kratko zaželio: Sretan Uskrs.