DORH priznao pogrešku u slučaju Bojana Ivoševića: Nakon gotovo četiri godine preuzeo kazneni progon

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, Bojan Ivošević, objavio je kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naknadno priznalo pogrešku u predmetu u kojem je on bio žrtva kaznenog djela neovlaštenog snimanja još 2022. godine. Prema njegovim navodima, DORH je u početku odbacio njegovu kaznenu prijavu, nakon čega je Ivošević odlučio iskoristiti svoje zakonsko pravo i sam preuzeti progon protiv počinitelja.

"Kad sam bio žrtva kaznenog djela neovlaštenog snimanja 2022. godine, DORH je odbacio moju kaznenu prijavu", naveo je Ivošević. Dodao je kako statistika pokazuje da u manje od jedan posto slučajeva preuzetog progona optužnica uopće bude potvrđena od strane suda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sud nije smatrao da tu nema mesa"

Ivošević ističe da sud nije dijelio stav DORH-a te je potvrdio optužnicu, nakon čega je otvoren predmet pod oznakom K-287/2025. "Sud, za razliku od DORH-a, nije bio stava da tu 'nema mesa' i potvrdio je optužnicu. Ponavljam, to se događa u manje od 1% slučajeva", poručio je. Kako navodi, dok se čeka početak suđenja, uslijedio je novi obrat.

Novi preokret nakon tri godine i devet mjeseci

Prema Ivoševićevim riječima, tri godine i devet mjeseci nakon što je kaznena prijava odbačena, DORH je ipak odlučio preuzeti progon i zastupanje optužbe.

"Tri godine i devet mjeseci nakon što su odbacili kaznenu prijavu, DORH priznaje svoju grešku i preuzima progon i zastupanje optužbe", objavio je. Ivošević tvrdi da se takav razvoj događaja događa iznimno rijetko, navodeći kako statistika pokazuje da je riječ o situaciji koja se pojavljuje u manje od 0,01 posto slučajeva.

Ivošević: "DORH zna pogriješiti"

Zaključno, splitski vijećnik poručuje da ovaj slučaj pokazuje kako ni DORH nije nepogrešiv te vjeruje da nije riječ o jedinom predmetu u kojem će, kako kaže, dokazati da je Državno odvjetništvo donijelo pogrešnu odluku.

"Kao što vidite, DORH zna pogriješiti, odnosno nije bezgrešan. Vjerujem da ovo nije jedini predmet u kojem ću dokazati da je DORH pogriješio prilikom donošenja odluka u predmetima gdje se pojavljuje moje ime", zaključio je Ivošević.