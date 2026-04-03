DORH priznao pogrešku u slučaju Bojana Ivoševića: Nakon gotovo četiri godine preuzeo kazneni progon

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, Bojan Ivošević, objavio je kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naknadno priznalo pogrešku u predmetu u kojem je on bio žrtva kaznenog djela neovlaštenog snimanja još 2022. godine. Prema njegovim navodima, DORH je u početku odbacio njegovu kaznenu prijavu, nakon čega je Ivošević odlučio iskoristiti svoje zakonsko pravo i sam preuzeti progon protiv počinitelja.
"Kad sam bio žrtva kaznenog djela neovlaštenog snimanja 2022. godine, DORH je odbacio moju kaznenu prijavu", naveo je Ivošević. Dodao je kako statistika pokazuje da u manje od jedan posto slučajeva preuzetog progona optužnica uopće bude potvrđena od strane suda.
"Sud nije smatrao da tu nema mesa"
Ivošević ističe da sud nije dijelio stav DORH-a te je potvrdio optužnicu, nakon čega je otvoren predmet pod oznakom K-287/2025. "Sud, za razliku od DORH-a, nije bio stava da tu 'nema mesa' i potvrdio je optužnicu. Ponavljam, to se događa u manje od 1% slučajeva", poručio je. Kako navodi, dok se čeka početak suđenja, uslijedio je novi obrat.
Novi preokret nakon tri godine i devet mjeseci
Prema Ivoševićevim riječima, tri godine i devet mjeseci nakon što je kaznena prijava odbačena, DORH je ipak odlučio preuzeti progon i zastupanje optužbe.
"Tri godine i devet mjeseci nakon što su odbacili kaznenu prijavu, DORH priznaje svoju grešku i preuzima progon i zastupanje optužbe", objavio je. Ivošević tvrdi da se takav razvoj događaja događa iznimno rijetko, navodeći kako statistika pokazuje da je riječ o situaciji koja se pojavljuje u manje od 0,01 posto slučajeva.
Ivošević: "DORH zna pogriješiti"
Zaključno, splitski vijećnik poručuje da ovaj slučaj pokazuje kako ni DORH nije nepogrešiv te vjeruje da nije riječ o jedinom predmetu u kojem će, kako kaže, dokazati da je Državno odvjetništvo donijelo pogrešnu odluku.
"Kao što vidite, DORH zna pogriješiti, odnosno nije bezgrešan. Vjerujem da ovo nije jedini predmet u kojem ću dokazati da je DORH pogriješio prilikom donošenja odluka u predmetima gdje se pojavljuje moje ime", zaključio je Ivošević.