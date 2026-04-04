VIDEO Glavna tradicija na Veliku subotu u Splitu, svi idu po sirnice u ovu poznatu slastičarnicu

I ove godine, na Veliku subotu, Bosansku ulicu u Splitu ispunila je gužva. Više desetaka građana strpljivo je čekalo u redu kako bi došli do sirnica iz poznate slastičarnice Tradicija. Miris svježe pečenih sirnica širi se centrom Splita. Uskrs je pred vratima, a Splićani ne žele prepustiti ništa slučaju kada je riječ o najdražem blagdanskom pecivu.

Tradicija ove slastičarne seže gotovo devet desetljeća unatrag – osnovali su je prije 88 godina braća Bartul i Vinko Kirigin, a danas ju vode njihovi sinovi Miro i Dražen.

"Industrijska proizvodnja ne može proizvesti sirnice kvalitete ka' šta su naše. Naše su ručni rad, dijeli se jaje - žuto i bijelo, grata se naranča, limun, nema ekstrakta, nikakvog konzervansa, peće se u krušnoj peći", otkrio nam je jednom prilikom Miro Kirigin.

Ručno pripremljene sirnice Tradicije i danas privlače brojne Splićane, a gužve pred slastičarnicom postale su svojevrsni uskrsni običaj u gradu.