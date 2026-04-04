Nesreća na autocesti. Poginula jedna osoba

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 10:50 na autocesti A3 kod odmorišta Spačvanska šuma jedna je osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena. Nesreća se dogodila na južnom kolničkom traku, a ozlijeđena osoba prevezena je u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, priopćila je PU vukovarsko-srijemska.

Očevid otkrio uzrok nesreće

Policijski očevid, obavljen pod vodstvom zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, utvrdio je da je do nesreće došlo kada je osobni automobil zbog neprilagođene brzine udario u stražnji dio priključnog vozila. Teretno vozilo s prikolicom makedonskih registarskih oznaka bilo je privremeno zaustavljeno zbog kolone koja se formirala prema graničnom prijelazu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poginuo vozač, suputnica teško ozlijeđena

U nesreći je smrtno stradao 65-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao osobnim automobilom riječkih registarskih oznaka. Njegova suputnica, 59-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, zadobila je teške tjelesne ozljede.

Po nalogu zamjenice državnog odvjetnika, nad tijelom poginulog bit će obavljena obdukcija. Policija će o prometnoj nesreći dostaviti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.