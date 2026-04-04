VIDEO Bijesni Vušković napucao loptu šakom i pogodio suca. Prijeti mu kazna?

Nogmetaši HSV-a i Augsburga odigrali su 1:1 u 28. kolu Bundeslige. Augsburg je poveo golom Arthura Chavesa u 22. minuti, dok su domaćini stigli do boda pogotkom Ransforda Yeboaha Königsdörffera u 60. minuti. Samo tri minute nakon izjednačujućeg pogotka, HSV je mogao ekspresno preokrenuti. Hrvatski stoper Luka Vušković bio je najviši u skoku nakon kornera, no njegov udarac završio je na stativi, piše Index.

Vušković je odigrao svih 90 minuta za HSV. Osvojio je 8/14 duela u kojima je sudjelovao, otklonio osam opasnosti kraj gola, uz dva presijecanja, dva uspješna klizeća starta i jedan blokiran udarac. 19-godišnji Hrvat ostao je na pet pogodaka ove sezone u 27 nastupa u svim natjecanjima.

Napucao je loptu šakom i pogodio suca

Utakmicu je zasjenio incident nakon posljednjeg sučevog zvižduka. U glavnoj ulozi našao se upravo Vušković, koji je pogodio pomoćnog suca loptom te bi se mogao suočiti s kaznom. Vidno frustriran konačnim rezultatom, ali očito još više sudačkim odlukama, Vušković je nakon kraja susreta u bijesu šakom napucao loptu i ona je pogodila pomoćnog suca. Situaciju pogledajte OVDJE.

Iako je situacija na terenu brzo smirena, ostaje nejasno je li glavni sudac Deniz Aytekin na licu mjesta sankcionirao hrvatskog stopera. Za sada nema službene potvrde o eventualnoj disciplinskoj mjeri, no Vušković bi zbog ovog poteza mogao biti naknadno kažnjen od strane nadležnih tijela njemačke lige.