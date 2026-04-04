ŽNK HAJDUK – ŽNK MEĐIMURJE 5-1: Hajdučice uvjerljive na Poljudu!

Nogometašice Hajduka i Međimurja danas su odmjerile snage u 5. kolu doigravanja Magenta lige, a slavile su Hajdučice rezultatom 5:1.

Bijele su povele u 8. minuti: Kalaš je odigrala za Kukavicu, a ona poslala loptu tik uz vratnicu za 1:0. U 31. se minuti asistentica Kalaš upisala u strijelkinja: Bagarić je pucala, domaća je vratarka obranila, no Kalaš je ispratila akciju i pospremila loptu u mrežu za 2:0. U 33. je minuti strijelkinja Kukavica upisala i asistenciju: dodala je Vlastelici koja je pobjegla obrani gostiju, izišla sama pred gol i poslala loptu u mrežu ispod istrčale vratarke Međimurja.

U drugom je dijelu Prkačin zamijenila Kalaš, a potom se u 66. minuti upisala u strijelkinje: ispratila je akciju Dulčić i ubačaj s lijeve strane skrenula u gol za 4:0. Potom je Prkačin upisala i asistenciju: u 84. je minuti proigrala Vlajčević koja je s ruba šesnaesterca poslala loptu u lijevi donji kut zabila peti pogodak na susretu. Gošće su počasni pogodak zabile u 1. minuti sudačke nadoknade kada je Coda primila loptu, okrenula se i iz blizine svladala Ristovski.

Hajdučice će iduću utakmicu odigrati za tri tjedna na Poljudu kada im u goste stiže Agram, ekipa koja ima pet bodova manje od prvoplasiranih Hajdučica.