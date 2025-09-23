DOZNAJEMO Splitski gradonačelnik imenovao je nove članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Evo tko su oni

Kako doznaje Dalmacija Danas, gradonačelnik Grada Splita, Tomislav Šuta, danas je donio Rješenje o imenovanju novih članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Na novu funkciju imenovani su: Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović, Lidija Bekavac, Antonija Tomas i Marija Boban.

Ovo imenovanje dolazi nakon što je u srpnju ove godine gradonačelnik Šuta razriješio staro vijeće, koje je postavio bivši gradonačelnik Ivica Puljak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tada su s dužnosti razriješeni: Marina Kuzmanić Petreš, Natalia Tafra Bazina, Marin Kuzmić, Igor Vlajnić i Miro Nikolić.

Šuta je u prošlosti javno iskazivao nezadovoljstvo načinom upravljanja HNK-om, ukazujući na loše međuljudske odnose i neučinkovito poslovanje, osobito u kontekstu visokih troškova.

Tko su novi članovi Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu?

Novi članovi Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu neki su široj javnosti manje, a neki su malo više poznati.

Lidija Bekavac je poznata splitska političarka i ekonomska stručnjakinja. Članica je Hrvatske građanske stranke (HGS), stranke koju je osnovao Željko Kerum. Trenutno obnaša funkciju vijećnice u Gradskom vijeću Splita te je članica Uprave Županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije. Poznata je kao vrlo aktivna i temeljita Gradska vijećnica, a najviše je krasi znanje iz ekonomskog i organizacijskog sektora.

Sanja Erceg Vrekalo istaknuta je hrvatska glasovna pedagoginja i akademska glazbenica. Osnovno glazbeno obrazovanje stekla je u rodnom Sinju, a srednjoškolsko u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu. Diplomirala je 1995. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a već tijekom studija debitirala je u splitskom HNK-u u operi Adel i Mara skladatelja Josipa Hatzea.

Nastupala je u brojnim operama i koncertnim djelima, među kojima su Rigoletto, Carmen, Carmina Burana, Gianni Schicchi, Orfej u podzemlju i Krvava svadba. Danas radi kao profesorica solo pjevanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu, gdje njezini učenici osvajaju nagrade i priznanja na natjecanjima. Za svoj pedagoški rad više je puta nagrađena "Oskarom znanja", najvišim priznanjem za izvrsnost u obrazovanju.

Zvonimir Mihanović, jedan je od najpoznatijih hrvatskih slikara, proslavio se hiperrealističkim prikazima dalmatinskih pejzaža. Rođen 1946. u Sitnom Donjem kraj Splita, svoje je školovanje nastavio u Milanu i na pariškoj École des Beaux-Arts, gdje je oblikovao svoj prepoznatljiv stil.

Njegove slike oduševljavaju preciznošću – more je mirno poput zrcala, a barke i kamen djeluju gotovo opipljivo. Upravo ta vjernost detalju donijela mu je svjetski uspjeh i visoku tržišnu vrijednost. Iako su njegova djela razasuta diljem svijeta, Mihanović je uvijek bio vezan uz rodnu Dalmaciju, koja mu i dalje služi kao glavna inspiracija.

Marija Boban je profesorica na Pravnom fakultetu u Splitu i jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka. Doktorirala je 2012. na temu privatnosti i digitalnog prava, a predaje i na veleučilištu u Kninu te na studiju kriminalistike u Mostaru.

Osim akademskog rada, Boban je bila predsjednica HDZ-ove Zajednice žena "Katarina Zrinska" od 2012. do 2014. godine.

Antonia Tomas, omišanka s adresom u Zagrebu, cijeli je život posvetila glazbi i klapskom pjevanju. Diplomirala je 2011. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te stekla zvanje magistre glazbene pedagogije, a danas predaje glazbenu kulturu u Međunarodnoj osnovnoj školi Matije Gupca.

Svoj klapski put započela je još kao desetogodišnjakinja u klapi Bepo, s kojom je 1998. osvojila prvu nagradu na međunarodnom natjecanju dječjih zborova u Veroni. Tijekom godina pjevala je u klapama Smilje, Armorin i Cesarice – potonja je i danas njezin matični ansambl.

Od 2012. godine Antonia je i umjetnička voditeljica – predvodi žensku klapu Cesarice, mješovitu klapu Falkuša, muške klape Stine i Oneum te pjevački zbor u Domu za starije osobe Trnje. Pod njezinim vodstvom klape su osvojile niz prestižnih nagrada, uključujući Zlatni leut i Zlatni štit na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.

Uz rad s klapama, Antonia surađuje kao korepetitorica u kazalištima GK Žar ptica, Teatar Exit, &TD i Gavella te vodi radionice klapskog pjevanja.