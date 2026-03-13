KOMENTARI POD POVEĆALOM Poljud pred sudbonosnom odlukom, troje splitskih političara žestoko se razilazi oko budućnosti stadiona: Evo odgovora

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana i tjedana u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, prema vašem mišljenju najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas postane dio rasprave.

Ovoga puta glavna tema je Poljud - stadion koji za Split ima sportsku, simboličku i emocionalnu vrijednost. Upravo zato pitanje njegove budućnosti izaziva velike dvojbe, ne samo među građanima nego i među političarima, koji još nemaju jedinstven odgovor o tome što je za Poljud najbolje rješenje.

Treba li ga temeljito obnavljati, ili rušiti i na njegovu mjestu graditi novi stadion, ili tražiti neko treće rješenje, pitanje je koje već dugo dijeli javnost. Jedni smatraju da Poljud, kao jedan od simbola grada, treba sačuvati i obnoviti, dok drugi upozoravaju da bi rušenje i izgradnja novog stadiona možda bili dugoročno funkcionalnije i isplativije rješenje. Upravo zato ova tema i dalje izaziva snažne reakcije te otvara prostor za ozbiljnu raspravu o tome što je najbolje za Split, Hajduk i sve građane.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, za mišljenje smo pitali splitske političare: Ivanu Zelić, bivšu vijećnicu u Gradskom vijeću Grada Splita iz HDZ-a, Marija Lolića, nezavisnog vijećnika s liste stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita te Branimira Urlića, predsjednika stranke Direkt i bivšeg vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita.

Ivana Zelić, bivša splitska gradska vijećnica iz HDZ-a:

- Iskreno, od početka sam bila protiv rušenja Poljuda. Za mene, kao i za većinu Splićana, Poljud nije samo stadion. To je jedan od najvećih simbola našega grada – dio naše kulture, identiteta te mjesto odrastanja i uspomena. Njegova silueta, atmosfera i sve ono što se tamo događalo desetljećima duboko su u srcu ovoga grada, njegovih građana, ali i mnogo šire od toga. Zato mi je, kao i mnogima, bilo nezamislivo da bi se takav stadion mogao srušiti. A i kad emocije stavimo na stranu, Poljud ima ogromnu arhitektonsku vrijednost i prepoznatljiv je daleko izvan Hrvatske. Sve ovo vrijeme vjerovala sam da postoji način da ga obnovimo i moderniziramo, no danas je struka rekla svoje. Jasno su rekli da takvo rješenje, nažalost, nije izvedivo i da treba razmišljati o rušenju postojećeg stadiona i gradnji novoga. To nije lako prihvatiti. Ali struku treba uvažiti i donijeti odluke koje su dugoročno najbolje za Split, za Hajduk i za generacije koje dolaze. Super mi je što se u ovoj situaciji i građani imaju pravo izjasniti te sudjelovati u kreiranju tako važne odluke. Pa ipak, pričekajmo da se Splićanke i Splićani izjasne na referendumu, jer Poljud je uvijek bio – i uvijek će biti – njihov!

Mario Lolić, nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Cijeli život proveo sam na stadionu Poljud i za mene je ova tema izrazito emotivna. Ovdje se ne radi o običnom komunalnom zahvatu. Radi se o sudbini najvrjednijeg objekta koji Split ima i o stotinama milijuna eura našeg novca. O sudbini Poljuda sud mora dati prava struka, a ne stranačka. Koliko vidim, prava struka jasno govori da Poljud može biti u stanju trajne sanacije i da je suludo uopće razgovarati o rušenju kulturnog dobra Republike Hrvatske. Hajduku treba novi stadion, na novoj lokaciji, koji će odgovarati svim modernim standardima i na kojem će klub moći iskoristiti svoj puni marketinški potencijal te od toga živjeti. To je ono što naš Hajduk apsolutno zaslužuje. Isto tako, smatram da je apsolutni prioritet Hajduka izgradnja modernog kampa za treniranje i stvaranje novih generacija Hajdukovih igrača. O tome doslovno ovisi budućnost kluba. Današnje stanje, u kojem cijeli pogon Hajduka stane na dva terena, apsolutno je neodrživo.

Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt i bivši splitski gradski vijećnik:

- Posljednjih tjedana svjedoci smo medijske kampanje koja nas je pokušala uvjeriti da je rušenje Poljuda jedino pravo rješenje. To je potvrđeno studijom koja je predstavljena na Poljudu. Međutim, odluka o rušenju donesena je davno, od strane aktera kojima je to u interesu. Postavlja se jednostavno pitanje: kakva je to studija i kome je to u interesu? Zašto se ruši nešto za što je potvrđeno da je sigurno za korištenje te da zahtijeva određenu obnovu i održavanje? Koji je to smjer zbog kojeg se sada ide na rušenje Poljuda, koji je star samo 50 godina i uz to je zaštićeno kulturno dobro? Mislim da Split ima puno važnijih stvari koje se moraju pokazati kao određeni smjer razvoja i ambicija, osim samog stadiona.

