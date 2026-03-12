KONAČNI REZULTAT STUDIJE Novi stadion na Poljudu dugoročno jedina održiva opcija, Hajduk bi privremeno igrao na Parku mladeži

Predstavljanje Studije izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu" održano je u kino dvorani stadiona Poljud. Rezultate studije predstavili su Krešimir Budiša i Boris Pekić. Među četiri ponuđene opcije, opcija 3 pokazala se kao najbolja moguća. Ističe se i kao jedina dugoročno održiva varijanta.

Riječ je o izgradnji novog stadiona na postojećoj lokaciji na Poljudu, uz privremeno preseljenje Hajduka na Park mladeži tijekom trajanja radova. Upravo se taj model smatra najprihvatljivijim, i s funkcionalnog i s izvedbenog aspekta.

13:45 - Konačni rezultati studije

Među razmatranim modelima rješavanja pitanja stadionske infrastrukture u Splitu, dugoročno se kao jedina funkcionalna, izvediva i najprihvatljivija opcija nameće izgradnja novog stadiona na Poljudu, dok bi Hajduk u razdoblju gradnje svoje utakmice privremeno igrao na Parku mladeži.

Prema dostupnim informacijama, Grad Split ne može financirati modele predviđene kroz opcije 1 i 4, s obzirom na njihove financijske okvire i opseg ulaganja. Takav bi scenarij, upozorava se, doveo do situacije u kojoj Grad u idućem razdoblju praktički ne bi mogao ulagati ni u druge projekte.

Opcija 2 ocijenjena je kao moguća, no njezin je ključni problem nepoznat vijek trajanja, što otvara pitanje dugoročne isplativosti i stabilnosti takvog rješenja.

S druge strane, opcija 3 ističe se kao jedina dugoročno održiva varijanta. Riječ je o izgradnji novog stadiona na postojećoj lokaciji na Poljudu, uz privremeno preseljenje Hajduka na Park mladeži dok traju radovi. Upravo se taj model smatra najprihvatljivijim i s funkcionalnog i s izvedbenog aspekta.

Rasprava o budućnosti stadiona time se sve jasnije usmjerava prema rješenju koje bi, unatoč zahtjevnosti projekta, moglo donijeti dugoročnu stabilnost i gradu i klubu.

13:35 - Financijska struktura opcija

Prema financijskoj analizi razmatranih modela ulaganja, najjeftinija opcija za budućnost Poljuda bila bi sama sanacija i nadogradnja postojećeg stadiona. Odmah iza nje, kao druga financijski najpovoljnija varijanta, nalazi se izgradnja novog stadiona na mjestu Poljuda.

Riječ je o drugoj i trećoj opciji među ukupno četiri razmatrana modela. Prva opcija podrazumijeva sanaciju i energetsku obnovu stadiona na Poljudu, uz istodobnu gradnju novog stadiona u Brodarici i trening-kampa u Stobreču, a procijenjena je na 351 milijun eura.

Druga opcija predviđa sanaciju i nadogradnju stadiona na Poljudu, dok treća uključuje izgradnju potpuno novog stadiona na Poljudu, pri čemu bi Hajduk privremeno svoje utakmice igrao na Parku mladeži. Četvrta opcija odnosi se na gradnju novog stadiona na za sada nepoznatoj lokaciji.

Ipak, upravo druga opcija, koja se na prvi pogled čini najjeftinijom, mogla bi biti i upitna. Naime, najnovija studija pokazuje da sama rekonstrukcija Poljuda možda uopće nije izvediva zbog ozbiljnih oštećenja na nosivoj konstrukciji.

Kako se navodi u stručnom uvidu, “niz nosivih dijelova je otkazao ili je pred otkazivanjem”. Posebno zabrinjava činjenica da je uzrok oštećenja, kako ističu stručnjaci, stručno neočekivan – riječ je o zamoru konstruktivnih dijelova i cjelina nastalom uslijed gotovo 50 godina djelovanja vjetra.

Najveći problem pritom se odnosi na čelik u krovnoj konstrukciji te armaturni čelik u betonu, što dodatno otvara pitanje dugoročne sigurnosti i isplativosti obnove postojećeg zdanja.

Što se tiče četiri opcije, nadodajmo na kraju da su opcije jedan i četiri slične po financijskoj strukturi, ali i izvedivosti.

13:30 - Koja je opcija najskuplja?

Govornici na prezentaciji, Budiša i Pakić su naglasili da je četvrta opcija najskuplja moguća. Smatraju da je to od početka bilo vrlo jasno.

Podsjetimo, u opticaju su ukupno četiri opcije za budućnost stadionske infrastrukture:

1. opcija: sanacija i energetska obnova stadiona na Poljudu, uz istodobnu gradnju stadiona u Brodarici i trening-kampa u Stobreču — 351 milijun eura

2. opcija: sanacija i nadogradnja stadiona na Poljudu

3. opcija: izgradnja novog stadiona na Poljudu, dok bi Hajduk privremeno igrao na Parku mladeži

4. opcija: izgradnja novog stadiona na zasad nepoznatoj lokaciji

Prema dostupnim procjenama, izgradnja novog stadiona koštala bi nešto više od 5.000 eura po stolici, odnosno oko 205 milijuna eura. Grad Split bi pritom prihodovao od najma stadiona.

13:20 - 205 milijuna eura za novi stadion

U sklopu predstavljanja studije javnosti su izložene četiri moguće opcije razvoja, a govornici su posebno komentirali drugu i treću varijantu, upozorivši na njihove prednosti, ali i ozbiljne izazove.

Kako su istaknuli Budiša i Pakić, druga opcija, koja predviđa sanaciju i nadogradnju stadiona na Poljudu, na prvi pogled djeluje kao najjednostavnije rješenje za provedbu. Ipak, prema njihovim riječima, upravo bi ta varijanta dugoročno mogla donijeti najveće troškove, kao i dodatna godišnja ulaganja u stadion.

Uz to, smatraju da se takvim ulaganjem ne bi postigle značajnije promjene kada je riječ o navijačkom komforu, iako bi investicija bila velika. Budiša i Pakić pritom su predstavili i studiju koja, kako tvrde, pokazuje da opsežna ulaganja u rekonstrukciju Poljuda u ovom trenutku nisu realno izvediva.

Posebnu pozornost izazvala je i treća opcija, koja predviđa izgradnju novog stadiona na mjestu Poljuda, dok bi Hajduk za vrijeme radova svoje utakmice igrao na Parku mladeži. U tom bi slučaju Park mladeži bio dodatno nadograđen i rekonstruiran, čime bi postao najveći atletski stadion u Hrvatskoj.

Govornici smatraju da bi Split time mogao dobiti i dodatne benefite, no istaknuli su i jedan važan problem. Naime, stadion Poljud ima status zaštićenog kulturnog dobra, a za realizaciju novog stadiona na toj lokaciji trebalo bi riješiti upravo pitanje skidanja te zaštite. Budiša je naglasio da je riječ o jednom od potencijalno najvećih problema koji se trenutno nameću.

Podsjetimo, u opticaju su ukupno četiri opcije za budućnost stadionske infrastrukture:

1. opcija: sanacija i energetska obnova stadiona na Poljudu, uz istodobnu gradnju stadiona u Brodarici i trening-kampa u Stobreču — 351 milijun eura

2. opcija: sanacija i nadogradnja stadiona na Poljudu

3. opcija: izgradnja novog stadiona na Poljudu, dok bi Hajduk privremeno igrao na Parku mladeži

4. opcija: izgradnja novog stadiona na zasad nepoznatoj lokaciji

Prema dostupnim procjenama, izgradnja novog stadiona koštala bi nešto više od 5.000 eura po stolici, odnosno oko 205 milijuna eura. Grad Split bi pritom prihodovao od najma stadiona.

Ako bi se novi stadion gradio u Brodarici, ondje bi bio predviđen podzemni parking te prostor za razne komercijalne sadržaje, ovisno o konačnom konceptu projekta. Split bi na toj lokaciji mogao dobiti i kongresni centar, a razmatra se i mogućnost gradnje hotela i/ili trgovačkog centra.

13:05 - Budiša i Pakić detaljno su predstavili četiri moguće opcije budućnosti Poljuda

Studija razmatra tri moguća scenarija, odnosno tri različita smjera razvoja Poljuda. Naknadno je u analizu uključena i četvrta opcija, koja predviđa izgradnju stadiona na za sada nepoznatoj lokaciji, sanaciju Poljuda te gradnju kampa i akademije u Stobreču.

Prva varijanta predviđa osnovnu sanaciju i energetsku obnovu postojećeg stadiona Poljud, uz istodobnu izgradnju novog stadiona na Brodarici te kampa i akademije u Stobreču.

Druga opcija uključuje sanaciju Poljuda uz izgradnju dodatnih sadržaja, kao i gradnju kampa i akademije u Stobreču.

Treća varijanta predviđa izgradnju potpuno novog stadiona na sadašnjoj lokaciji Poljuda, u skladu sa svim UEFA-inim standardima, rekonstrukciju stadiona Park mladeži te gradnju kampa i akademije u Stobreču.

12:50 - Budiša: "Novi stadion ne bi bio samo za nogomet, već prostor koji živi svaki dan"

Troškovi izgradnje novog stadiona procjenjivani su usporedbom sa šest sličnih stadiona izgrađenih u Europi tijekom posljednjih desetak godina, istaknuo je Budiša, pojašnjavajući da se projekcije temelje na cijeni po sjedalici i prilagodbi prema indeksima građenja.

Kako je naveo, analizirani su stadioni koji svojim kapacitetom i karakteristikama najviše odgovaraju planiranom objektu, a potom su dobiveni troškovi prilagođeni domaćim građevinskim uvjetima. U obzir su uzete projekcije rasta troškova gradnje od 2023. do 2026. godine.

Za daljnje korake korišten je i otisak budućeg stadiona, koji je, prema njegovim riječima, od početka služio kao temelj za planiranje projekta. Predviđeno je ukupno 35.000 sjedećih mjesta, uz dodatnih 3.500 business sjedala, 800 VIP box sjedala te 200 VVIP box sjedala.

Budiša je pritom naglasio da u ovim brojkama nema elemenata koji su izravno vezani uz Hajduk, ističući da će se klub morati javiti na javni natječaj kako bi mogao koristiti stadion.

Osim samog sportskog objekta, plan uključuje i dodatne sadržaje u zoni stadiona. Prema iznesenim podacima, oko objekta bi trebalo biti osigurano približno 5.000 četvornih metara za potrebe kluba, ali i za razvoj komercijalnih i javnih sadržaja poput hotela, poliklinike, trgovačkog centra, kongresno-poslovnog centra te uređenih vanjskih površina.

Posebno je istaknuto da novi stadion ne bi bio zamišljen isključivo kao nogometni objekt, nego kao prostor koji funkcionira tijekom cijele godine i generira prihode na dnevnoj razini.

"Neće to biti samo nogometni stadion, nego mjesto koje živi svaki dan i koje se isplaćuje svaki dan", poručio je Budiša.

Dodao je i kako bi svim sadržajima oko stadiona upravljao klub, koji bi ujedno snosio i troškove tekućeg održavanja. Prema preliminarnim procjenama, godišnji troškovi održavanja iznosili bi oko sedam milijuna eura.

12:35 - Početak prezentacije na Poljudu

Krešimir Budiša i Boris Pekić na početku su se obratili medijima i najavili što će biti predstavljeno javnosti u sklopu studije o budućnosti stadionske infrastrukture.

Budiša je istaknuo da je izrađena procjena prihoda, model troškova te da je Gradu predložena, kako je rekao, najbolja opcija. Pritom je naglasio da su u početku razmatrane tri mogućnosti, nakon čega je naknadno dodana i četvrta, pa su sada na stolu ukupno četiri opcije.

Prema njegovim riječima, glavni elementi studije već su predstavljeni, a u tri od četiri varijante predviđena je izgradnja novog stadiona, dok samo jedna opcija uključuje sanaciju postojećeg stadiona na Poljudu. Dodao je i kako je kamp u Stobreču sastavni dio svih razmatranih rješenja.

O projekcijama je govorio i Boris Pekić, koji je naveo da je u studiji korištena stopa inflacije od dva posto, odnosno ciljana stopa inflacije karakteristična za stabilna gospodarstva. Upozorio je da će upravo takva projekcija u konačnici dovesti do različitih rezultata među ponuđenim modelima.