Ovakav Poljud ide u povijest? Studija pokazala najbolje rješenje za novi stadion Hajduka. Evo što su izjavili Šuta, Budiša i Bilić: "Sve opcije će značajno spustiti kapacitet gledatelja u narednim godinama"

U kino dvorani stadiona Poljud predstavljena je Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu", a rezultati upućuju na jasan zaključak: među četiri ponuđene varijante, "opcija 3" pokazala se kao najbolje i jedino dugoročno održivo rješenje.

Prema predstavljenom modelu, novi stadion gradio bi se na postojećoj lokaciji na Poljudu, dok bi Hajduk za vrijeme radova svoje domaće utakmice igrao na Parku mladeži. Upravo se ta varijanta pokazala najprihvatljivijom i s funkcionalnog i s izvedbenog aspekta.

Studiju su predstavili Krešimir Budiša i Boris Pekić, a naglašeno je kako rekonstrukcija postojećeg Poljuda, prema stručnim nalazima, nije realna opcija.

Bilić: "Nama je prihvatljiva svaka opcija koja donosi novi stadion"

Predsjednik HNK Hajduk Split Ivan Bilić poručio je da je klubu prihvatljivo svako rješenje koje vodi prema novom stadionu, ali i upozorio da će svaka od opcija u sljedećim godinama značiti pad kapaciteta za gledatelje.

"Dobili ste puno detalja, a nama je bilo koja opcija koja daje novi stadion prihvatljiva. Kako je prezentirano danas, rekonstrukcija nije moguća zbog zamora materijala. Ne mogu ulaziti u to što je Poljud kulturno dobro, odluka je na Gradu Splitu. Sve opcije će značajno spustiti kapacitet gledatelja u narednim godinama. To je jasno i s tim se moramo pomiriti. Nama je i kamp od izuzetne važnosti, a klub se s Gradom ovih tjedana sastaje i pokušava donijeti najbolje moguće rješenje", kazao je Bilić.

Budiša jasno poručio: "Ovo je najbolja moguća opcija za Split i Hajduk"

Jedan od autora prezentacije, Krešimir Budiša, istaknuo je da je zadatak bio ponuditi najrealnije i najkvalitetnije rješenje za budućnost splitske nogometne infrastrukture.

"Naš zadatak je bio prikazati najbolje moguće rješenje i ono što nam predstoji. Opcija 3 najbolja je moguća opcija, a to je gradnja novog stadiona na Poljudu uz rekonstrukciju Parka mladeži na Brodarici", rekao je Budiša tijekom konferencije za medije.

Šuta: "Nakon 50 godina vrijeme je da Split dobije novi stadion"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ocijenio je kako je riječ o prvom dokumentu koji na cjelovit i stručno utemeljen način sagledava sve mogućnosti razvoja stadiona i nogometnog kampa u Splitu.

"Nakon 50 godina vrijeme je da grad Split dobije novi stadion. Ovo je temeljni dokument kojim se sagledavaju sve opcije. Ovo je prvi put da je Grad izašao s ovako cjelovitim dokumentom. Do sada priče nisu imale temelja niti stručnu podlogu. Dokument je sada izrađen i ima svoju podlogu. Grad Zagreb je u ovom pitanju ispred grada Splita i trenutak je da se što prije donese odluka", kazao je Šuta.

Dodao je kako je upravo treća opcija, prema studiji, pokazala najviše prednosti.

"U dijelu onoga što smo danas mogli vidjeti, studija je pokazala da je opcija 3 najbolja, a to je gradnja novog stadiona na Poljudu uz rekonstrukciju Parka mladeži i izgradnju kampa na Poljudu. Kamp u Stobreču je u ovom trenutku jako bitan. Struku poštujem iz svih aspekata, a to je najviše vezano za obnovu Poljuda i statičku strukturu sadašnjeg Poljuda", rekao je splitski gradonačelnik.

Otvara se i osjetljivo pitanje: Može li Poljud izgubiti status kulturnog dobra?

Šuta je potvrdio i da se otvara pitanje daljnjeg statusa Poljuda kao kulturnog dobra, što bi moglo biti jedna od ključnih tema u nastavku procesa.

"Postoji i opcija skidanja kulturnog dobra sa stadiona Poljud. Sve ćemo dostaviti nadležnom ministarstvu", poručio je.

Predstavljena studija sada bi trebala poslužiti kao temelj za političku i stručnu odluku o budućnosti Poljuda, Hajduka i nogometne infrastrukture u Splitu.

