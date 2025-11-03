KBC Split potvrdio: Dr. Ferri-Certić je nova 'šefica' OHBP-a na Firulama

KBC Split službeno je potvrdio da je Ivana Ferri-Certić, dr. med., imenovana novom vršiteljicom dužnosti pročelnice Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP).

Podsjetimo, na ovu poziciju dr. Ferri-Certić dolazi nakon dr. Josipa Krnića, specijalista anesteziologije, koji je od srpnja 2023. godine obnašao dužnost v.d. pročelnika OHBP-a.

- Klinički bolnički centar Split zahvaljuje dosadašnjem pročelniku Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dr. Josipu Krniću, na radu i doprinosu u organizaciji i funkcioniranju hitne bolničke službe.

Promjena na čelu OHBP-a provedena je sukladno novim zakonskim odredbama, odnosno Pravilniku Ministarstva zdravstva kojim je propisano da voditelj OHBP-a mora biti specijalist hitne medicine što dosadašnji pročelnik nije.

Za novu vršiteljicu dužnosti pročelnice imenovana je dr. Ivana Ferri-Certić, specijalistica hitne medicine s dugogodišnjim iskustvom u radu u izvanbolničkom i hitnom bolničkom prijemu. Uvjereni smo da će svojim znanjem i iskustvom dodatno unaprijediti kvaliteti i organizaciji rada na OHBP-u, a sve na korist našim pacijentima - priopćili su iz Uprave splitske bolnice.