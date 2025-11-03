Velika promjena na Firulama: Dr. Krnić više nije šef hitnog prijema, nova šefica preuzela mjesto

Ivana Ferri-Certić, dr. med., imenovana je novom v.d. pročelnicom Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) KBC-a Split. Potvrdu ove promjene dala je glasnogovornica splitske bolnice, Kristina Bitanga, a informacija je objavljena i na službenoj stranici KBC-a Split.

Na ovu poziciju dr. Ferri-Certić dolazi nakon dr. Josipa Krnića, specijalista anesteziologije, koji je od srpnja 2023. godine obnašao odgovornu funkciju v.d. pročelnika OHBP-a.

Razlozi promjene na ovom mjestu još nisu poznati, a očekuje se službeno priopćenje bolnice u narednim danima.

Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) KBC-a Split je smješten u prizemlju zgrade na Firulama i djeluje kao centralni bolnički prijam koji objedinjuje sve bolničke prijame izuzev hitnog infektološkog, psihijatrijskog, ginekološkog i pedijatrijskog prijama. S ukupnom površinom od 2700 m2 obuhvaća kirurški, internistički, pulmološki, neurološki, urološki, oftalmološki, otorinolaringološki i maksilofacijalni hitni prijam, kao i cjelokupnu hitnu problematiku dječje kirurgije. Osnovna djelatnost OHBP-a je zbrinjavanje akutno ugroženih osoba koji zahtijevaju hitnu medicinsku bolničku skrb uključujući postupke monitoringa vitalnih funkcija, opservacije pacijenata, žurnih operativnih postupaka, reanimacije na razini naprednog održavanja života i svih drugih potrebnih specijalističkih ambulantnih pregleda.